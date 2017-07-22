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OnePlus Z будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 765G

04 мая 2020, 12:20


Будущий смартфон OnePlus Z, по сути представляющий собой обновленную версию выпущенную еще в 2015 году имиджевой модели OnePlus X, будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 765G. Об этом сообщил доверенный инсайдер Max J.

Интрига этого заявления состоит в том, что прежде ходили серьезные слухи о том, что OnePlus планирует отказаться от использования процессора Qualcomm и готова установить в свой будущий смартфон процессор Mediatek. Эти слухи были особенно интригующими, потому что в предыдущей модели OnePlus X был установлен процессор Qualcomm - Snapdragon 801 (4 ядра Krait 400 @2,3 ГГц).

Однако теперь карты вскрылись и дан точный ответ: «Приоритет в пользу процессора Qualcomm сохранился. На будущий бюджетный телефон OnePlus Z будет установлен SD 765G».


OnePlus Z


По оценкам экспертов, Snapdragon 765G является, пожалуй, лучшим кандидатом сегодня для использования в модели OnePlus Z. Он обеспечивает флагманскую производительность для бюджетных серий.

Есть также несколько других преимуществ от использования SD765G. Например, в SD765G улучшена поддержка сетей 5G. На текущий момент она сделана лучше, чем у любых других флагманских процессоров Qualcomm. Отмечается также, что чипсет Snapdragon 765G уже имеет встроенный модем 5G, чего пока не наблюдается для других флагманских моделей - Snapdragon 865 и Snapdragon 855+.





Издание mspoweruser отмечает, что OnePlus - это далеко не единственный бренд, который делает сейчас ставку на установку Snapdragon 765G в свой будущий смартфон бюджетной серии. По имеющимся данным, о такой возможности думают, например, Google. Компания сейчас оценивает возможность использования SD765G в смартфоне Pixel 5.

В то же время отмечается, что OnePlus Z будет продаваться как бюджетный смартфон с флагманской производительностью, в то время как Pixel 5 должен стать для рынка полноценным флагманом, как и его предшественник.

По поводу OnePlus Z, ходят также слухи, что в будущем телефоне будет установлен 6,4- или 6,5-дюймовый дисплей AMOLED. Под экраном будет размещен датчик отпечатков пальцев. В нижней части рамки будет размещен порт Type-C, сбоку ползунок для оповещений. Разъем для наушников не предусмотрен. Компания собирается выпустить телефон в июле этого года. Ожидается, что его цена в рознице составит около $400.



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