Еще в февраля 2020 года Nubia представила флагманский смартфон Red Magic 5G. Этот игровой флагман работает на чипсете Snapdragon 865 в паре с 16 ГБ оперативной памяти. Смартфон имеет и другие премиальные характеристики, вроде дисплея с частотой обновления 144 Гц. Несмотря на премиальные функции и характеристики на Nubia отсутствует возможность переключения между ними. Например, пользователь не может сменить частоту обновления экрана.
Однако, энтузиастам все же удалось выяснить, что возможность переключить режим обновления экрана все таки есть. Просто она скрыта. Так, пользователям удалось выяснить, что режим частоты обновления экрана можно сменить на 120 Гц, а также подключить функцию записи экрана в формате HD. Все эти действия можно осуществить с помощью приложения Activity Launcher.
Как сообщается, это не единственные скрытые функции, которые имеет Nubia Red Magic 5G. Другие функции включают в себя возможность настройки калибровки отпечатков пальце, а также ведение статистики расхода батареи. Все это также доступно через Activity Launcher.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".