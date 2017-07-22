РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

На Nubia Red Magic 5G нашли скрытые функции

04 мая 2020, 12:50





Еще в февраля 2020 года Nubia представила флагманский смартфон Red Magic 5G. Этот игровой флагман работает на чипсете Snapdragon 865 в паре с 16 ГБ оперативной памяти. Смартфон имеет и другие премиальные характеристики, вроде дисплея с частотой обновления 144 Гц. Несмотря на премиальные функции и характеристики на Nubia отсутствует возможность переключения между ними. Например, пользователь не может сменить частоту обновления экрана.

На Nubia Red Magic 5G наши скрытые функции


Однако, энтузиастам все же удалось выяснить, что возможность переключить режим обновления экрана все таки есть. Просто она скрыта. Так, пользователям удалось выяснить, что режим частоты обновления экрана можно сменить на 120 Гц, а также подключить функцию записи экрана в формате HD. Все эти действия можно осуществить с помощью приложения Activity Launcher.

На Nubia Red Magic 5G наши скрытые функции


Как сообщается, это не единственные скрытые функции, которые имеет Nubia Red Magic 5G. Другие функции включают в себя возможность настройки калибровки отпечатков пальце, а также ведение статистики расхода батареи. Все это также доступно через Activity Launcher.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • OnePlus Z будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 765G
  • Слухи: Xiaomi скоро представит флагманы Mi MIX 4
  • У будущего Samsung Galaxy Z Flip 2 может появиться три тыльных камеры или большой дисплей
  • Samsung сделал ставку на яркий дизайн Galaxy Chromebook, но не рассчитал с энергопотреблением
  • Стекло камеры на Samsung Galaxy S20 Ultra трескается само по себе

    • следующая новость
    Microsoft внедрила технологию Google QUIC внутри стека Windows HTTP/3

    предыдущая новость
    OnePlus Z будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 765G

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка AMD или Intel: кто делает лучшие процессоры Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю
    Главные новости за неделю Лучший процессор для игр AMD или Intel Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    4 мая, 2020

    Кубики LEGO способны сохранять узнаваемую форму даже через 1300 лет плавания в океане

    Качественные рендеры Nokia 9.3 PureView появились в сети

    Апелляция Apple и Visa в споре против канадской компании USR отклонена

    Американские ученые продемонстрировали умную ткань

    Xiaomi опроверг обвинение со стороны Forbes в краже пользовательских данных

    AMD сообщила об увеличении производства пользовательских SoC для Sony PlayStation 5 и Xbox Series X

    Microsoft внедрила технологию Google QUIC внутри стека Windows HTTP/3

    На Nubia Red Magic 5G нашли скрытые функции

    OnePlus Z будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 765G

    Анонс MSI MPG Z490 Gaming Pro Carbon EK: материнская плата с предустановленным блоком охлаждения

    Слухи: Xiaomi скоро представит флагманы Mi MIX 4

    У будущего Samsung Galaxy Z Flip 2 может появиться три тыльных камеры или большой дисплей

    2 мая, 2020

    Со смартфоном Meizu 17 будет поставляться зарядное устройство GaN Super Charger

    9to5mac спросил пользователей об ожидаемой ими цене будущих головных наушников от Apple

    Samsung сделал ставку на яркий дизайн Galaxy Chromebook, но не рассчитал с энергопотреблением

    Huawei планирует выйти на рынок ПК с собственными: процессором, материнкой и ОС

    Automatic закрылась: техностартапы в США столкнулись с проблемами из-за коронавируса

    Huawei получила патент на конструкцию раскладывающего смартфона в стиле Samsung Galaxy

    Lenovo выпустила беспроводную клавиатуру TrackPoint Keyboard II в дизайне ThinkPad за $99

    Крупнейшая утечка в истории Apple: стали известны конфигурация и цена будущих моделей iPhone 12

    ССЫЛКИ