Microsoft внедрила технологию Google QUIC внутри стека Windows HTTP/3
04 мая 2020, 13:13
В своем блоге Microsoft сообщила о принятии сетевого протокола транспортного уровня Google QUIC в поддержку со стороны Windows.
Несмотря на кажущуюся техническую направленность этой новости, она является очень важной для всех пользователей ПК. Эта новость отражает то, что Windows теперь будет поддерживать новый протокол, использующий шифрования, который был предложен не независимым открытым консоциумом WWW, а частной компанией Google.
QUIC (Quick UDP Internet Connections) - это экспериментальный интернет-протокол, который был разработан Джимом Роскиндом в Google в конце 2012 года. Google и Cloudflare внедрили эту технологию в своих сетях и клиентах еще с 2013 года, когда ее поддержка была добавлена в Google Chrome. По оценкам Google, в настоящее время более половины подключений Chrome к ее сайтам используют QUIC. Это составляет 3-4% интернет-трафика. Благодаря нынешнему решению Microsoft, QUIC становится стандартом IETF.
Достоинство QUIC состоит в том, что он позволяет мультиплексировать несколько потоков данных между двумя компьютерами, работая поверх стандартного протокола UDP. Новый протокол поддерживает несколько типов шифрования, эквивалентных TLS и SSL. Это позволяет значительно снизить задержку сетевого подключения по сравнению с TCP, и, используя несколько мультиплексированных UDP-соединений, удается значительно ускорить передачу данных.
Применение протокола QUIC позволяет значительно лучше справляться с перегрузкой сети. Это достигается за счет того, что QUIC хорошо переносит потерю части пакетов. Проблемы легко устраняются путём выравнивания границ криптографических блоков по границам пакетов. В протокол заложена также возможность упреждающей коррекции ошибок на уровне пакетов, но на практике она отключена.
Впрочем, как сообщает Microsoft, она выпускает собственную универсальную библиотеку QUIC - MsQuic. Она будет выложена на GitHub, чтобы ускорить ее внедрение. В будущем планируется поставлять Windows вместе с MsQuic, встроенным в ядро. Этот протокол будет предоставляться как часть стека Windows HTTP/3.
Microsoft поддерживает эту технологию также внутри компании как часть Microsoft 365, IIS, .NET Core и SMB.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".