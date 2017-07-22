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AMD сообщила об увеличении производства пользовательских SoC для Sony PlayStation 5 и Xbox Series X

04 мая 2020, 14:00





Два главных конкурента на рынке игровых консолей последних лет - Sony и Microsoft в этом году должны порадовать своих поклонников выходом новых игровых приставок. Ожидается, что Sony PlayStation 5 и Xbox Series X своим появлением продемонстрируют множество достижений разработчиков в области графики, например, таких как трассировка лучей. Однако эпидемия коронавируса может изменить прогнозы компаний, о чем уже неоднократно высказывались различные эксперты.

AMD сообщила об увеличении производства пользовательских SoC для Sony PlayStation 5 и Xbox Series X


Однако последние новости довольно оптимистичны. Компания AMD, чьи пользовательские SoC будут применять в консолях, пошла против общемировых тенденций, и вместо того, что приостановить производство, наоборот нарастила мощности. Это говорит о том, что AMD уверена в высоком спросе у потребителей на консоли PlayStation 5 и Xbox Series X, и готова обеспечить компании необходимым количеством комплектующих.

Что интересно, ранее глава глава Xbox Фил Спенсер заявил о своих сомнениях относительно того, сможет ли новая консоль компании появиться в срок на полках магазинов. Помимо ряда проблем с поставщиками, определенные сложности испытывают разработчики игр.

AMD сообщила об увеличении производства пользовательских SoC для Sony PlayStation 5 и Xbox Series X


Фил Спенсер подчеркнул, что с переходом на удаленную работу многие компании, занимающиеся разработкой игр для Xbox столкнулись с затруднениями из-за чего сроки реализации игровых проектов могут быть сдвинуты. При этом, Microsoft планирует 7 мая провести мероприятие, где будут анонсированы некоторые игры для будущей консоли. Их продажи должны начаться в конце 2020 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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