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Xiaomi опроверг обвинение со стороны Forbes в краже пользовательских данных

04 мая 2020, 15:00


30 апреля Forbes опубликовал эксклюзивный материал, через который предупредил всех читателей, что китайский производитель смартфонов Xiaomi якобы бесконтрольно собирает данные с телефонов миллионов пользователей со всего мира и отправляет их на серверы Alibaba в Китае, которые арендует Xiaomi.

Было заявлено в статье, что при использовании браузера Xiaomi ведется запись всех посещаемых сайтов, даже если был включен «режим инкогнито», когда пользователю предоставляется анонимный выход в Интернет. Кроме того, ведется запись и отправка на вышеупомянутые серверы данных об открывавшихся вкладках и информация с просматриваемых страницах, в том числе информация об их заголовках и статусе, а также о контактных данных, в том числе номера телефонов, которые встречались на просмотренных страницах.


Xiaomi


Forbes также отметил свое беспокойство о защищенности передаваемых данных. Сообщается, что хотя все данные предварительно шифруются и отправляются на серверы в защищенном виде, не представляет большого труда взломать шифрование. Более того, часть передаваемой информации может быть легко преобразована для чтения, что позволяет связать ее с конкретным пользователем.

Xiaomi опубликовала ответ практически сразу после выхода публикации в Forbes. Первый ответ появился 2 мая. Позднее страница с официальным опровержением постоянно обновлялась, и каждый день там появлялась дополнительная информация.

Первоначально в Xiaomi высказали «разочарование» позицией, высказанной в статье Forbes. Утверждалось, что конфиденциальность пользователей и интернет-безопасность являются для Xiaomi ее главным приоритетом. Было заявлено, что компания «полностью соответствует местным законам и нормам».





Затем Xiaomi дала разъяснение, что ведет только агрегированный сбор данных. Другими словами, с его помощью невозможно идентифицировать лиц, откуда была получена информация. По мнению Xiaomi, Forbes «искажает факты».

Позднее Xiaomi объявила о готовности предоставить пользователям обновленные версии Mi Browser и Mint Browser, которое позволят им отключить сбор агрегированных данных в режиме инкогнито. Обновление стало доступно через Google Play уже на следующий день.

Отраслевые СМИ добавили к этой полемике также то, что им известно, что Xiaomi является далеко не единственной компанией в мире, которая собирает пользовательские данные. Например, хорошо известно, что Google собирает сводные пользовательские данные о сайтах, которые посещаются через браузер Chrome. В то же время отмечается, что Alphabet предпринял значительные усилия, чтобы сделать процесс сбора данных максимально прозрачным. Значительные объемы пользовательских данных собирают и другие компании, например Microsoft.

Впрочем, отмечают эксперты, проблемы продолжают нарастать.



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