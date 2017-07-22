Xiaomi опроверг обвинение со стороны Forbes в краже пользовательских данных
04 мая 2020, 15:00
30 апреля Forbes опубликовал эксклюзивный материал, через который предупредил всех читателей, что китайский производитель смартфонов Xiaomi якобы бесконтрольно собирает данные с телефонов миллионов пользователей со всего мира и отправляет их на серверы Alibaba в Китае, которые арендует Xiaomi.
Было заявлено в статье, что при использовании браузера Xiaomi ведется запись всех посещаемых сайтов, даже если был включен «режим инкогнито», когда пользователю предоставляется анонимный выход в Интернет. Кроме того, ведется запись и отправка на вышеупомянутые серверы данных об открывавшихся вкладках и информация с просматриваемых страницах, в том числе информация об их заголовках и статусе, а также о контактных данных, в том числе номера телефонов, которые встречались на просмотренных страницах.
Forbes также отметил свое беспокойство о защищенности передаваемых данных. Сообщается, что хотя все данные предварительно шифруются и отправляются на серверы в защищенном виде, не представляет большого труда взломать шифрование. Более того, часть передаваемой информации может быть легко преобразована для чтения, что позволяет связать ее с конкретным пользователем.
Xiaomi опубликовала ответ практически сразу после выхода публикации в Forbes. Первый ответ появился 2 мая. Позднее страница с официальным опровержением постоянно обновлялась, и каждый день там появлялась дополнительная информация.
Первоначально в Xiaomi высказали «разочарование» позицией, высказанной в статье Forbes. Утверждалось, что конфиденциальность пользователей и интернет-безопасность являются для Xiaomi ее главным приоритетом. Было заявлено, что компания «полностью соответствует местным законам и нормам».
Затем Xiaomi дала разъяснение, что ведет только агрегированный сбор данных. Другими словами, с его помощью невозможно идентифицировать лиц, откуда была получена информация. По мнению Xiaomi, Forbes «искажает факты».
Позднее Xiaomi объявила о готовности предоставить пользователям обновленные версии Mi Browser и Mint Browser, которое позволят им отключить сбор агрегированных данных в режиме инкогнито. Обновление стало доступно через Google Play уже на следующий день.
Отраслевые СМИ добавили к этой полемике также то, что им известно, что Xiaomi является далеко не единственной компанией в мире, которая собирает пользовательские данные. Например, хорошо известно, что Google собирает сводные пользовательские данные о сайтах, которые посещаются через браузер Chrome. В то же время отмечается, что Alphabet предпринял значительные усилия, чтобы сделать процесс сбора данных максимально прозрачным. Значительные объемы пользовательских данных собирают и другие компании, например Microsoft.
Впрочем, отмечают эксперты, проблемы продолжают нарастать.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лазерного МФУ Xerox B1022. Многофункциональное лазерное монохромное устройство Xerox B1022 обеспечит качественное копирование, сканирование и печать документов формата до А3 с достаточно интенсивной месячной нагрузкой для малого и среднего бизнеса. При сравнительно невысокой цене аппарата офис получает все возможности современного документооборота, включая мобильную печать, плюс, при необходимости, дополнительные функции за счёт опционального апгрейда. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор лазерного МФУ Xerox B1022: документы до А3 с минимумом расходов".