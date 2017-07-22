Категория носимых гаджетов сейчас представлена смарт-часами и фитнес-трекерами, но на подходе гораздо более интересные концепции носимых устройств. Исследователи из Университета штата Северная Каролина продемонстрировали ультратонкую дышащую смарт-повязку, которая смогла управлять игрой в Тетрис.
Команда использовала простую технику для создания прототипа. Ученые сначала растянули полимер на тонкую пленку, заполненную наноотверстиями, чтобы сделать ее дышащей. Следующим шагом было погружение материала в раствор серебра, а затем исследователи использовали тепло для травления сенсорных электродов в повязке. Конечным результатом является ультратонкий и дышащий интерфейс человек-машина.
Как отмечают разработчики, ткань получилась чрезвычайно тонкой - всего несколько микрометров толщиной. Это позволяет лучше контактировать с кожей, давая электронике лучшее соотношение сигнал-шум. А воздухопроницаемость носимой электроники важна не только для комфорта.
Существует множество потенциальных применений этой технологии. Можно сделать ее частью спортивной одежды, которая будет измерять показатели пользователя во время тренировок. Технологию также можно применять для удаленного управления смартфоном - делать селфи, переключать музыку, отвечать на звонки.
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