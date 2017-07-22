РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Апелляция Apple и Visa в споре против канадской компании USR отклонена

04 мая 2020, 16:01


Апелляция Apple и Visa по решению федерального окружного суда США по иску канадской компании Universal Secure Registry (USR) отклонена. Судебный иск был подан против Apple и Visa в 2017 году и связан с патентом, принадлежащим USR. Он описывает программную технологию управления электронными кошельками и аутентификации недействительным. В жалобе утверждалось, что Apple и Visa нарушили интеллектуальную собственность USR в отношении разработанной технологии и активно используют ее в своем сервисе Apple Pay.

Принятое решение позволит продолжить судебный процесс, которые оспаривает право собственности Apple на основные технологии Apple Pay.


Apple Pay


Как утверждает истец (компания USR), используемая в основе Apple Pay технология была разработана Кеннетом Вайсом (Kenneth Weiss), основателем компании USR. Будучи ее генеральным директором, Кеннет Вайс встретился в 2010 году с генеральным директором Visa и другими должностными лицами. На встрече обсуждались планы совместных работ над запатентованными концепциями, предложенными Вайсом. Visa подписала тогда 10-летнее соглашение о неразглашении. Однако в итоге переговоры закончились безрезультатно.

Со слов истца, Visa якобы выделила на продолжение работ по этой тематике около 1000 своих сотрудников. Затем с 2014 года были запущены в работу сервера Apple и платёжная сеть VisaNet, включая Visa Token Service. С тех пор с их помощью были обработаны миллиарды транзакций в рамках работы платёжной системы Apple Pay в США.





Со слов истца, совместная работа Apple и Visa над платёжным сервисом Apple Pay велась именно на основе его разработок, предоставленных им в виде презентации, показанной в 2010 году.

В мае 2018 года Apple подала три петиции в Совет по патентным делам и апелляциям (PTAB), требуя пересмотреть патентный портфель компании USR, используемый в иске. Сначала PTAB подтвердил обоснованность петиций, но продолжила рассмотрение. В ноябре 2019 года PTAB официально прекратил их рассмотрение, отменив свои ранее принятые решения.

После очередной попытки обжалования Окружной апелляционный суд США отклонил апелляцию со стороны Apple и Visa, заявив, что принятые PTAB решения не могут быть пересмотрены.

К сказанному следует добавить, что Вайс и его компания также являются разработчиками токенов SecurID, поэтому их роль в развитии системы компьютерной безопасности и идентификации достаточно велика, чтобы относить их просто к патентным троллям.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лазерного МФУ Xerox B1022. Многофункциональное лазерное монохромное устройство Xerox B1022 обеспечит качественное копирование, сканирование и печать документов формата до А3 с достаточно интенсивной месячной нагрузкой для малого и среднего бизнеса. При сравнительно невысокой цене аппарата офис получает все возможности современного документооборота, включая мобильную печать, плюс, при необходимости, дополнительные функции за счёт опционального апгрейда. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор лазерного МФУ Xerox B1022: документы до А3 с минимумом расходов".


Читайте также:

  • Xiaomi опроверг обвинение со стороны Forbes в краже пользовательских данных
  • Automatic закрылась: техностартапы в США столкнулись с проблемами из-за коронавируса
  • Lenovo выпустила беспроводную клавиатуру TrackPoint Keyboard II в дизайне ThinkPad за $99
  • Cмарт-часы Apple Watch Series 6 смогут предупредить о повышенной нервозности и недостатке сна
  • Fitbit готовится выпустить детские смарт-часики с полной поддержкой 4G

    • следующая новость
    Качественные рендеры Nokia 9.3 PureView появились в сети

    предыдущая новость
    Американские ученые продемонстрировали умную ткань

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка AMD или Intel: кто делает лучшие процессоры Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю
    Главные новости за неделю Лучший процессор для игр AMD или Intel Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    4 мая, 2020

    Кубики LEGO способны сохранять узнаваемую форму даже через 1300 лет плавания в океане

    Качественные рендеры Nokia 9.3 PureView появились в сети

    Апелляция Apple и Visa в споре против канадской компании USR отклонена

    Американские ученые продемонстрировали умную ткань

    Xiaomi опроверг обвинение со стороны Forbes в краже пользовательских данных

    AMD сообщила об увеличении производства пользовательских SoC для Sony PlayStation 5 и Xbox Series X

    Microsoft внедрила технологию Google QUIC внутри стека Windows HTTP/3

    На Nubia Red Magic 5G нашли скрытые функции

    OnePlus Z будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 765G

    Анонс MSI MPG Z490 Gaming Pro Carbon EK: материнская плата с предустановленным блоком охлаждения

    Слухи: Xiaomi скоро представит флагманы Mi MIX 4

    У будущего Samsung Galaxy Z Flip 2 может появиться три тыльных камеры или большой дисплей

    2 мая, 2020

    Со смартфоном Meizu 17 будет поставляться зарядное устройство GaN Super Charger

    9to5mac спросил пользователей об ожидаемой ими цене будущих головных наушников от Apple

    Samsung сделал ставку на яркий дизайн Galaxy Chromebook, но не рассчитал с энергопотреблением

    Huawei планирует выйти на рынок ПК с собственными: процессором, материнкой и ОС

    Automatic закрылась: техностартапы в США столкнулись с проблемами из-за коронавируса

    Huawei получила патент на конструкцию раскладывающего смартфона в стиле Samsung Galaxy

    Lenovo выпустила беспроводную клавиатуру TrackPoint Keyboard II в дизайне ThinkPad за $99

    Крупнейшая утечка в истории Apple: стали известны конфигурация и цена будущих моделей iPhone 12

    ССЫЛКИ