Апелляция Apple и Visa в споре против канадской компании USR отклонена
04 мая 2020, 16:01
Апелляция Apple и Visa по решению федерального окружного суда США по иску канадской компании Universal Secure Registry (USR) отклонена. Судебный иск был подан против Apple и Visa в 2017 году и связан с патентом, принадлежащим USR. Он описывает программную технологию управления электронными кошельками и аутентификации недействительным. В жалобе утверждалось, что Apple и Visa нарушили интеллектуальную собственность USR в отношении разработанной технологии и активно используют ее в своем сервисе Apple Pay.
Принятое решение позволит продолжить судебный процесс, которые оспаривает право собственности Apple на основные технологии Apple Pay.
Как утверждает истец (компания USR), используемая в основе Apple Pay технология была разработана Кеннетом Вайсом (Kenneth Weiss), основателем компании USR. Будучи ее генеральным директором, Кеннет Вайс встретился в 2010 году с генеральным директором Visa и другими должностными лицами. На встрече обсуждались планы совместных работ над запатентованными концепциями, предложенными Вайсом. Visa подписала тогда 10-летнее соглашение о неразглашении. Однако в итоге переговоры закончились безрезультатно.
Со слов истца, Visa якобы выделила на продолжение работ по этой тематике около 1000 своих сотрудников. Затем с 2014 года были запущены в работу сервера Apple и платёжная сеть VisaNet, включая Visa Token Service. С тех пор с их помощью были обработаны миллиарды транзакций в рамках работы платёжной системы Apple Pay в США.
Со слов истца, совместная работа Apple и Visa над платёжным сервисом Apple Pay велась именно на основе его разработок, предоставленных им в виде презентации, показанной в 2010 году.
В мае 2018 года Apple подала три петиции в Совет по патентным делам и апелляциям (PTAB), требуя пересмотреть патентный портфель компании USR, используемый в иске. Сначала PTAB подтвердил обоснованность петиций, но продолжила рассмотрение. В ноябре 2019 года PTAB официально прекратил их рассмотрение, отменив свои ранее принятые решения.
После очередной попытки обжалования Окружной апелляционный суд США отклонил апелляцию со стороны Apple и Visa, заявив, что принятые PTAB решения не могут быть пересмотрены.
К сказанному следует добавить, что Вайс и его компания также являются разработчиками токенов SecurID, поэтому их роль в развитии системы компьютерной безопасности и идентификации достаточно велика, чтобы относить их просто к патентным троллям.
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