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Качественные рендеры Nokia 9.3 PureView появились в сети

04 мая 2020, 16:37





Смартфон Nokia 9.3 PureView должен быть официально анонсирован ближе к осени. Точные даты неизвестны, но поклонники ждут появления смартфона в конце августа - начале сентября. До сих пор каких либо крупных утечек дизайна будущего флагмана в сети не появлялось, однако сегодня достаточно качественные рендеры были обнародованы.

Качественные рендеры Nokia 9.3 PureView появились в сети


Первое, что бросается в глаза при взгляде на рендеры - это отсутствие характерного выреза в экране для фронтальной камеры. Судя по всему, в HMD Global задумали интегрировать селфи-камеру под дисплей, как это уже сделано с сканером отпечатков пальцев на многих смартфонах. Если это будет реализовано, то Nokia 9.3 PureView может стать весомым шагом вперед для HMD Global.

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Кроме того, предполагается, что дисплей смартфона будет иметь частоту обновления 120 Гц, что поставило бы Nokia 9.3 PureView наравне с Galaxy S20 Ultra, OnePlus 8 Pro и, возможно, iPhone 12 Pro.

Качественные рендеры Nokia 9.3 PureView появились в сети


На задней стороне устройства расположен уже знакомый модуль камеры, напоминающий собой дизайн Lumia 1020. На рендерах изображен массивный круглый модуль камеры с пятью датчиками. Ожидается, что камера будет представлена 64-мегапиксельным основным датчиком, ультра широкоугольным объективом, а также датчиком макросъемки, телефото и датчиком глубины.

Качественные рендеры Nokia 9.3 PureView появились в сети


Рядом с модулем камеры расположена большая светодиодная вспышка. Снизу смартфон расположен порт USB-C, динамик и 3,5-мм аудиоразъем для наушников. Что касается начинки флагмана, то последние утечки говорят, что он будет работать на чипсете Snapdragon 865, что означает поддержку сети 5G в стандартном режиме.



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