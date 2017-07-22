Кубики LEGO способны сохранять узнаваемую форму даже через 1300 лет плавания в океане
04 мая 2020, 16:54
Результаты недавнего исследования, проведенные командой Университета Плимута, показали, что кубики игры LEGO способны сохранять узнаваемую форму даже через 1300 лет плавания в океане.
Исследование британских ученых затрагивало в первую очередь оценку степени износа разноцветных кирпичиков LEGO, оказавшихся в морской среде. Они провели системные исследования, связанные с поиском кубиков LEGO, выброшенных на берег пляжей в Корнуолле на юго-западе Англии. Измеряя массу отдельных найденных блоков, они сравнивали их с эквивалентными кубиками и возрастом образцов, полученных со склада компании-разработчика. Как выяснили ученые, игрушечные кубики LEGO способны сохранять свою форму веками, находясь в морской воде.
Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Environmental Pollution. Они лишний раз доказывает, что людям необходимо дважды подумать, прежде чем выбрасывать предметы своего домашнего обихода.
«LEGO - одна из самых популярных детских игрушек в истории. Ее главной привлекательной чертой всегда считалась долговечность, - заявил ведущий автор исследования Эндрю Тернер, доцент Плимутского университета. - Игра специально разработана для того, чтобы с ней можно было играть бесконечно. Поэтому не удивительно, что даже находясь в море десятилетиями, кубики LEGO изнашиваются не настолько сильно. ... Тем не менее, их долговечность стала для нас неожиданностью».
Кубики LEGO изготавливаются из акрилонитрил-бутадиен-стирола (ABS). Химические характеристики каждого блока определялись с использованием рентгенофлуоресцентного (XRF) спектрометра. С его помощью оценивался возраст найденных кубиков. Оценка проводилась по присутствию определенных элементов, которые больше нигде не используются.
«Кусочки, которые попали к нам на тестирование, были сглажены и обесцвечены, при этом некоторые структуры разорвались и фрагментировались. Это позволяет предположить, что кубики, как и отдельные их части, оставшиеся неповрежденными, могут распадаться на микропластики», - объяснил Тернер.
Оценивая полученные данные, методом математической аппроксимации было получено, что кубики LEGO способны сохранить узнаваемую форму при нахождении в морской воде в течение 100-1300 лет.
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