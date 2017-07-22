В Японии привлекли роботов для борьбы с коронавирусом
04 мая 2020, 18:12
Сегодня, когда многие больницы переведены на режим преимущественного обслуживания больных коронавирусом и работают на уровне практически полного исчерпания своих ресурсов, многие ищут пути, как помочь лечению больных, не усугубляя эпидемиологическую ситуацию.
Например, несколько недель назад в Нью-Йорке была организована плавучая больница под названием U.S.N.S comfort. Для этих целей был выделен корабль, на котором стали размещать пациентов с признаками заболевания коронавирусом. Эта идея оказалась интересной, но выбор судна под больницу все-таки не стал подходящим примером для организации долговременного лечения. Организаторы рассчитывали, что пандемия скоро закончится. Поэтому они предоставили судно под госпиталь, но примерно через четыре недели потребовалось отправить судно в плавание, поэтому его пришлось освободить.
В то же время Япония, где традиционно хорошо развита роботехника, нашли другой, уникальный подход. В Токио открылись отели для приема пациентов с подозрениями на коронавирус, но с т.н. бессимптомным течением болезни. Этот случай связан с тем, что человек заболевает, но не испытывает никаких ухудшений в своем здоровье. У него нет непосредственных проявлений болезни.
Тем не менее, таких больных тоже требуется изолировать от обычных людей на время их болезни. Эти люди, болеющие без симптомов, непреднамеренно становятся распространителями вируса среди других людей.
Чтобы обезопасить окружающих от контактов с потенциальными носителями вируса, в японских отелях-больницах автоматизировали прием и общение с пациентами. Поступающих встречает в вестибюле робот по имени Pepper. Он приветствует гостей и объясняет им необходимые требования.
Появление робота в системе лечения пациентов для многих не стало удивительным, зная давнюю привязанность Японии к роботам.
Как сообщает The New York Post, робот бодрым голосом говорит: «Пожалуйста, наденьте маску внутри помещения. Я надеюсь, что вы поправитесь как можно скорей».
Робот Pepper существует с 2014 года. Он используется в некоторых офисных зданиях по всему миру для приветствия посетителей. Интересно, что в алгоритм работы робота заложена программа для распознавания лиц. Благодаря ей, робот может идентифицировать посетителей и умеет обнаруживать даже их эмоции, основываясь на голосовых моделях и выражениях лица. Тем самым он помогает своими советами, которые выдаются с учетом эмоционального состояния пациентов. Это скрашивает их жизнь и помогает не рисковать здоровьем медицинского персонала и гражданских лиц, пока пациенты борются с болезнью.
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