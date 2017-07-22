Игровые ПК от крупных поставщиков, как правило, получают мало уважения от любителей и профи. На это есть множество причин. Однако HP обещает, что их новые переработанные игровые станции HP Omen 25L и 30L смогут сменить изменить мнение пользователей. HP обещает гораздо лучшую производительность и и другие интересные функциональные изменения, которые придут вместе с новыми улучшенными корпусами.
Например, все системы имеют гораздо более высокие резиновые ножки для улучшения воздухозабора, в то время как видеокарта расположена в корпусе выше, что повышает ее теплоэффективность. ПК по желанию пользователя будет укомплектован воздушным или жидкостным охлаждением Cooler Master, а модель 30L получит встроенный 12-миллиметровый передний вентилятор вместе с улучшенным тепловым отсеком.
Естественно, что не обошлось и без обновления некоторых компонентов. Теперь пользователь сможет оснастить серию Omen процессорами Intel Core 10-го поколения, включая флагманский Core i9-10900K, в то время как чипы AMD третьего поколения Ryzen также доступны, включая 12-ядерный Ryzen 9 3900. Обеспечена поддержка видеокарт GeForce RTX 2080 Ti, а в деле встроенной памяти HP Объединились с компанией HyperX. Твердотельные накопители M.2 будет поставлять WD, а блок питания поставит все тот же Cooler Master.
Геймеры, намеревающиеся продемонстрировать начинку своего ПК, будут иметь до шести зон настройки RGB на моделях со стеклянной боковой дверью. А если пользователь предпочитает обслуживать ПК самостоятельно, то ему поможет сочетание "отраслевых" обновлений, доступ к компонентам без инструментов и сменный нижний воздушный фильтр.
Новые игровые станции будут доступны в интернете с 5 мая, а Omen 25L будет стоить $900 (68 000 руб.) с металлической боковой панелью. Модель 30L будет стоить $1200 (90 000 руб.)
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