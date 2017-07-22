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Игровые ПК HP Omen получили новый дизайн и поддержку intel 10-го поколения

04 мая 2020, 18:45





Игровые ПК от крупных поставщиков, как правило, получают мало уважения от любителей и профи. На это есть множество причин. Однако HP обещает, что их новые переработанные игровые станции HP Omen 25L и 30L смогут сменить изменить мнение пользователей. HP обещает гораздо лучшую производительность и и другие интересные функциональные изменения, которые придут вместе с новыми улучшенными корпусами.

Игровые ПК HP Omen


Например, все системы имеют гораздо более высокие резиновые ножки для улучшения воздухозабора, в то время как видеокарта расположена в корпусе выше, что повышает ее теплоэффективность. ПК по желанию пользователя будет укомплектован воздушным или жидкостным охлаждением Cooler Master, а модель 30L получит встроенный 12-миллиметровый передний вентилятор вместе с улучшенным тепловым отсеком.

Игровые ПК HP Omen


Естественно, что не обошлось и без обновления некоторых компонентов. Теперь пользователь сможет оснастить серию Omen процессорами Intel Core 10-го поколения, включая флагманский Core i9-10900K, в то время как чипы AMD третьего поколения Ryzen также доступны, включая 12-ядерный Ryzen 9 3900. Обеспечена поддержка видеокарт GeForce RTX 2080 Ti, а в деле встроенной памяти HP Объединились с компанией HyperX. Твердотельные накопители M.2 будет поставлять WD, а блок питания поставит все тот же Cooler Master.

Игровые ПК HP Omen


Геймеры, намеревающиеся продемонстрировать начинку своего ПК, будут иметь до шести зон настройки RGB на моделях со стеклянной боковой дверью. А если пользователь предпочитает обслуживать ПК самостоятельно, то ему поможет сочетание "отраслевых" обновлений, доступ к компонентам без инструментов и сменный нижний воздушный фильтр.

Новые игровые станции будут доступны в интернете с 5 мая, а Omen 25L будет стоить $900 (68 000 руб.) с металлической боковой панелью. Модель 30L будет стоить $1200 (90 000 руб.)
.

Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор девяти лучших мини-ПК. Забудьте о громоздких серых ящиках, занимающих половину стола или путающихся под ногами. Сегодня можно приобрести мощный настольный компьютер размером с книжку карманного формата. Подробнее об этом читайте в статье "Девять лучших мини-ПК на любой вкус".

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