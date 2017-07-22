Что касается спецификации и характеристик будущей системы, то пока полной информации нет. Главная интрига - архитектура Ampere, ее особенности и характеристики. Эта информация должна появиться только через две недели.
Уже сейчас понятно, что архитектура Ampere станет развитием архитектуры Volta.
В частности, система NVIDIA DGX-2, выстроенная на базе Volta, может иметь до 16 плат Tesla на базе GV100. Это позволяет ей вводить в общий контур расчетов до 81,920 ядер CUDA и 512 Гбайт памяти HBM2.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка".