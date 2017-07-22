РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

NVIDIA DGX A100 позволит выстроить самые мощные системы глубокого обучения на базе Ampere

04 мая 2020, 19:05


Через две недели NVIDIA представит ряд новых продуктов, которые будут отнесены к графическим ускорителям следующего поколения. Один из них, о котором уже известно, - это модель DGX A100.

Данная плата предназначена для построения высокопроизводительной исследовательской рабочей станции, предназначенной для систем глубокого обучения (pre-built deep-learning research workstations).


NVIDIA DGX A100


Система DGX A100, вероятно, будет выстроена на базе скалярных вычислительных ускорителей Tesla A100, в основе которых будет лежать новая архитектура следующего поколения Ampere и процессоры GA100.





Что касается спецификации и характеристик будущей системы, то пока полной информации нет. Главная интрига - архитектура Ampere, ее особенности и характеристики. Эта информация должна появиться только через две недели.

NVIDIA DGX A100

Уже сейчас понятно, что архитектура Ampere станет развитием архитектуры Volta.

В частности, система NVIDIA DGX-2, выстроенная на базе Volta, может иметь до 16 плат Tesla на базе GV100. Это позволяет ей вводить в общий контур расчетов до 81,920 ядер CUDA и 512 Гбайт памяти HBM2.


Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка".


Читайте также:

  • Raspberry Pi позволяет управлять освещением в доме с помощью смартфона и AR
  • Анонс Deepcool GAMMAXX 400 EX: бюджетный кулер с двумя вентиляторами
  • Анонс Phanteks Glacier G2080 ASUS: блок охлаждения для видеокарт ASUS Dual EVO RTX
  • Анонс ID-COOLING SE-224-XT RGB CPU: процессорный кулер с управляемой RGB-подсветкой
  • Анонс be quiet! Pure Rock 2: мощный и бесшумный процессорный кулер

    • следующая новость
    OPPO запатентовала чехол для смартфона с встроенной клавиатурой

    предыдущая новость
    Игровые ПК HP Omen получили новый дизайн и поддержку intel 10-го поколения

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка AMD или Intel: кто делает лучшие процессоры Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю
    Главные новости за неделю Лучший процессор для игр AMD или Intel Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    4 мая, 2020

    В сети опубликовали фото с возможным изображением Xiaomi Mi Band 5

    Microsoft PM: Windows 10X выйдет сначала с поддержкой только традиционных одноэкранных устройств

    Apple представила обновленный MacBook Pro 13

    Samsung/AMD RDNA GPU побил Qualcomm Adreno 650 в тестах GFXBench с преимуществом 47-200%

    OPPO запатентовала чехол для смартфона с встроенной клавиатурой

    NVIDIA DGX A100 позволит выстроить самые мощные системы глубокого обучения на базе Ampere

    Игровые ПК HP Omen получили новый дизайн и поддержку intel 10-го поколения

    В Японии привлекли роботов для борьбы с коронавирусом

    Кубики LEGO способны сохранять узнаваемую форму даже через 1300 лет плавания в океане

    Качественные рендеры Nokia 9.3 PureView появились в сети

    Апелляция Apple и Visa в споре против канадской компании USR отклонена

    Американские ученые продемонстрировали умную ткань

    Xiaomi опроверг обвинение со стороны Forbes в краже пользовательских данных

    AMD сообщила об увеличении производства пользовательских SoC для Sony PlayStation 5 и Xbox Series X

    Microsoft внедрила технологию Google QUIC внутри стека Windows HTTP/3

    На Nubia Red Magic 5G нашли скрытые функции

    OnePlus Z будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 765G

    Анонс MSI MPG Z490 Gaming Pro Carbon EK: материнская плата с предустановленным блоком охлаждения

    Слухи: Xiaomi скоро представит флагманы Mi MIX 4

    У будущего Samsung Galaxy Z Flip 2 может появиться три тыльных камеры или большой дисплей

    ССЫЛКИ