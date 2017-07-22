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OPPO запатентовала чехол для смартфона с встроенной клавиатурой

04 мая 2020, 19:35





Последние физические клавиатуры на смартфонах были замечены на BlackBerry Key 2 и Key 2 LE. И кажется, что это было очень давно, учитывая с какой скоростью эволюционирует индустрия смартфонов. Теперь же, словно образ из прошлого, появился патент от OPPO, который демонстрирует смартфон с QWERTY-клавиатурой. Патент был зарегистрирован еще в 2018 году, но был опубликован на сайтах Китайской ассоциации интеллектуальной собственности (CNIPA) и Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) лишь на днях.

OPPO запатентовала чехол для смартфона с встроенной клавиатурой


Однако судя по изображениям, OPPO не стала городить огород, совмещая смартфон с клавиатурой, а попросту планирует выпустить чехол с встроенной клавиатурой. Такое устройство отлично подойдет пользователям, чья работа связана с текстом, но при этом они часто находятся в движении и не в состоянии держать под рукой ноутбук. Или же тем, кто любит писать текстовые сообщения и делает это часто.

На изображениях опубликованных вместе с патентом видно устройство с пятирядной клавиатурой. Привычный пользователям ПК блок с цифрами отсутствует, а стрелки, видимо, заменит собой сенсор смартфона.

OPPO запатентовала чехол для смартфона с встроенной клавиатурой


Вполне возможно, что это устройство будет иметь успех, если все же появится на рынке. Коронавирусная самоизоляция рано или поздно сойдет на нет, и мир просто обязан будет вернуться к прежнему бешеному темпу жизни. Смартфоны по мощности не уступают простым пользовательским ПК, но во многом им недостает некоторой функциональности в том, что касается выполнения каких-то рабочих задач - вроде деловой переписки, набора текста и так далее. Возможно, новый чехол с клавиатурой от OPPO сможет решить некоторые из этих проблем.


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