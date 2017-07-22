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Samsung/AMD RDNA GPU побил Qualcomm Adreno 650 в тестах GFXBench с преимуществом 47-200%

04 мая 2020, 20:04


В прошлом году Samsung и AMD объявили о своем стратегическом партнерстве, которое будет направлено на выпуск будущих графических процессоров AMD RDNA для мобильных процессоров Samsung. Ожидается, что они будут использоваться как основная графическая платформа для мобильных устройств в будущем.

Разработка микроархитектуры графического процессора и сопровождающего набора команд RDNA ведется сейчас прежде всего ради поддержки нового поколения эффектных и высокопроизводительных игр. AMD называет ее «ДНК, приводящая игры в движение, ДНК, благодаря которой игры оживают, ДНК, которая непрерывно эволюционирует». AMD RDNA - это наследник микроархитектуры/набора команд Graphics Core Next.


RDNA


Первой линейкой продуктов с RDNA стала серия видеокарт Radeon RX 5000, выпущенная 7 июля 2019 года.

Недавно появилась информация с результатами тестов на производительность, которую можно ожидать у будущего графического процессора RDNA для смартфонов. В качестве эталоне рассматривался графический процессор Qualcomm Adreno 650.

Эта неофициальная информация появилась на южнокорейском технологическом форуме Clien. Там были опубликованы результаты производительности, которые предположительно относятся к готовящемуся графическому процессору Samsung, полученные в тесте GFXBench.





Базовым эталоном в проведенных тестах является графический процессор Qualcomm Adreno 650. Он показал следующие результаты:

- 123 FPS в тесте Manhattan 3.1,
- 153 FPS в тесте Aztec Normal и
- 120 FPS в тесте Aztec High.

Теперь результаты, которые показал новый графический процессор RDNA от Samsung. Они реально удивительные:

- 181 FPS в тесте Manhattan 3.1 (на 47% больше по сравнению с Adreno 650),
- 138 FPS в тесте Aztec Normal (почти на 200% лучше по сравнению с Adreno 650) и
- 58 FPS в тесте Aztec High, что на 190% выше по сравнению с Adreno 650.

Достоверность этих результатов производительности очень высокая. Благодаря сотрудничеству Samsung и AMD, первые официальные результаты можно ожидать в 2021 году. Как считают эксперты, тогда конкуренция за выбор графического процессора станет выше, поэтому Samsung и AMD готовятся заранее.



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