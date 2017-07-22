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Apple представила обновленный MacBook Pro 13

04 мая 2020, 20:55





Apple сегодня объявила о последнем аппаратном обновлении своего 13-дюймового MacBook Pro. Изменения коснулись клавиатуры и некоторых технических характеристики ноутбука. Обновленный 13-дюймовый MacBook теперь оснащен клавиатурой Magic Keyboard, которая ранее была представлена в версии MacBook Pro с 16-дюймовым экраном и MacBook Air. В новой клавиатуре возвращена физическая кнопка Esc, как, впрочем, улучшился и сам механизм нажатия клавиш.

Apple представила обновленный MacBook Pro 13


Что касается процессоров, то базовые модификации модели все еще работают на процессорах intel 8-го поколения - это либо Core i5 либо Core i7, а вот за модели с последними процессорами от Intel уже придется доплатить сверху. Доступны два варианта с Intel Core i5 и Intel Core i7 10-го поколения.

Apple представила обновленный MacBook Pro 13


Емкость SSD стартует с стандартных 256 ГБ в базовой модификации до 4 ТБ в максимальной. Тоже самое коснулось и оперативной памяти. Она варьируется от 16 ГБ до максимальных 32 ГБ. Что касается дизайна, то MacBook Pro 13 ничем не отличается от своего предшественника. Он будет выпускаться в серебристом и сером цветах.

Apple представила обновленный MacBook Pro 13


Базовый вариант MacBook Pro 13 обойдется в $1300 (90 000 руб.), а старшая модель стоит $2000 (150 000 руб.). При этом пользователь может собрать бук в максимальной комплектации за цену в $3600 (270 000 руб.). Эта модель предусматривает наличие процессора Intel Core i7 10-го поколения, 32 ГБ оперативной памяти и емкость SSD 4ТБ.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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