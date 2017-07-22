Apple сегодня объявила о последнем аппаратном обновлении своего 13-дюймового MacBook Pro. Изменения коснулись клавиатуры и некоторых технических характеристики ноутбука. Обновленный 13-дюймовый MacBook теперь оснащен клавиатурой Magic Keyboard, которая ранее была представлена в версии MacBook Pro с 16-дюймовым экраном и MacBook Air. В новой клавиатуре возвращена физическая кнопка Esc, как, впрочем, улучшился и сам механизм нажатия клавиш.
Что касается процессоров, то базовые модификации модели все еще работают на процессорах intel 8-го поколения - это либо Core i5 либо Core i7, а вот за модели с последними процессорами от Intel уже придется доплатить сверху. Доступны два варианта с Intel Core i5 и Intel Core i7 10-го поколения.
Емкость SSD стартует с стандартных 256 ГБ в базовой модификации до 4 ТБ в максимальной. Тоже самое коснулось и оперативной памяти. Она варьируется от 16 ГБ до максимальных 32 ГБ. Что касается дизайна, то MacBook Pro 13 ничем не отличается от своего предшественника. Он будет выпускаться в серебристом и сером цветах.
Базовый вариант MacBook Pro 13 обойдется в $1300 (90 000 руб.), а старшая модель стоит $2000 (150 000 руб.). При этом пользователь может собрать бук в максимальной комплектации за цену в $3600 (270 000 руб.). Эта модель предусматривает наличие процессора Intel Core i7 10-го поколения, 32 ГБ оперативной памяти и емкость SSD 4ТБ.
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