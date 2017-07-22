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Microsoft PM: Windows 10X выйдет сначала с поддержкой только традиционных одноэкранных устройств

04 мая 2020, 22:11


Microsoft выпустит Windows 10X сначала только для одноэкранных устройств, хотя первоначально, на момент запуска ее разработки, сообщалось, что это будет ОС, рассчитанная на работу для устройств нового типа, имеющих сразу два экрана. Твердую позицию по этому вопросу подтвердил сегодня Панос Панай, главный специалист по продуктам группы Microsoft Devices корпорации Microsoft, включая Xbox, Surface Hub, Microsoft Band, HoloLens и Microsoft Surface.

Паная часто называют «отцом» устройств Surface. Сегодня он заявил абсолютно уверенно, что с момента публикации первой дорожной карты Windows 10X в октябре прошлого года произошли существенные изменения в понимании того, что такое вычислительная среда, поэтому корпорация Microsoft также меняется вместе с рынком.

Surface Neo


Напомним. Вместе с запуском Windows 10X было анонсировано абсолютно новое устройство Surface Neo, которое значительно отличалось своим форм-фактором от устройств семейства Microsoft Surface. Surface Neo представляло собой два соединенных шарниром сенсорных экрана, которые можно было использовать бок о бок. Допускался книжный режим работы, а также, если повернуть на 90⁰, и вертикальный, портретный режим - он позволял эмулировать традиционный ноутбук.

Устройство Surface Neo сразу рассматривалось как устройство нового класса, которое позволяет активно использовать в работе как тактильные жесты пальцами, так и работу с использованием стилуса. Поддержку его интерфейса должна была обеспечить Windows 10X.

Многие обратили тогда внимание, что исчезло меню «Пуск», по крайней мере в том виде, в котором его привыкли видеть. Windows 10X заменило это меню интерфейсом приложений, похожим на то, что применяется на смартфонах. Параллельно был предоставлен доступ к важным и помеченным документам. Пропали из интерфейса и «живые плитки».

Windows 10X должна была обеспечить совместимость с прикладными программами, позволяя управлять интерфейсом на каждом экране, перемещать окна с одной панели на другую и т.д. Изначально предусматривалась поддержка приложений: Office и все остальные, построенные на том же программном ядре Windows, должны были запускаться без всяких оговорок.





Но с тех пор постоянно что-то менялось в дорожной карте Windows 10X. Месяц назад прошел слух, что выпуск Surface Neo может быть отложен до 2021 года. Вместе с этой информацией пришла информация об отсрочке с выпуском Windows 10X и его поддержки двухэкранного режима.

Однако теперь Панай уточнил, что Windows 10X появится раньше, но.. без обещанного функционала, ради которого она затевалась.


Surface


В каком-то смысле это разочаровает экспертов рынка. Нельзя отрицать, что частью привлекательности Windows 10X была именно поддержка устройств с необычным форм-фактором. Тем не менее, нынешняя пандемия COVID-19, вероятно, не лучшее время для запуска «эзотерических» и, несомненно, дорогих складных планшетов, 2-в-1, считают они.

Они считают, что благодаря принятому в Microsoft решению удастся вывести Windows 10X на рынок, помочь пользователям освоить часть его нововведений. А уже в 2021 году, когда появится более интересное оборудование, будет закреплен успех.



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