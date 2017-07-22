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В сети опубликовали фото с возможным изображением Xiaomi Mi Band 5

04 мая 2020, 23:01


На днях в сеть просочилось изображение, которое, возможно, принадлежит следующей серии фитнес-трекеров Xiaomi - Mi Band 5. На фотографии мы видим привычный нам трекер, но с несколько обновленным дизайном.

В сети опубликовали фото с возможным изображением Xiaomi Mi Band 5


Устройство имеет округлый цветной дисплей с тонкими рамками и черной круглой зоной внизу. К слову, некоторые пользователи скептически отнеслись к фотографии, выразив сомнение, что на действительно изображен Xiaomi Mi Band 5. Так что, остается лишь ждать более подробной информации относительно этого достаточно популярного продукта Xiaomi. Прошлая версия Mi Band была представлена летом 2019, так что вполне можно предположить , что Xiaomi готовится к анонсу, а утечки информации - это стандартный разогрев аудитории.



Напомним, что Xiaomi Mi Band 4 оснащен 0,95-дюймовым цветным AMOLED-дисплеем с разрешением 120 x 240 пикселей и яркостью до 400 нит. Он защищен закаленным стеклом 2,5D и имеет защиту от влаги по стандарту 5ATM, что позволяет ему погружаться на глубину до 50 м. Эта модель способна оснащена шестиосным датчиком, который позволяет отслеживать стиль плавания и частоту сердцебиения. Пользователю доступны шесть разнообразных спортивных режима.


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