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На Geekbench замечены данные по таинственному смартфону Vivo V2012A на базе Snapdragon 765G

05 мая 2020, 09:18


Посетители Geekbench недавно с удивлением обнаружили на этом сайте информацию о необъявленной ранее модели смартфона Vivo. Она значилась под номером V2012A. Никакой дополнительной информации о таинственном телефоне не предоставлялось, вся информация держится в тайне. Тем не менее, оценив объявленные характеристики устройства и сопутствующую информацию, посетители сайта смогли сделать предположение, что речь идет о новой телефоне среднего ценового диапазона от компании Vivo.

По данным Geekbench видно, что Vivo V2012A показал результаты 2930 и 7838 баллов соответственно в одноядерных и многоядерных тестах. Телефон работает на самой последней версии ОС - Android 10.

Vivo V2012A


Из сопутствующей информации видно, что телефон работает на 8-ядерном чипсете Qualcomm. В поле Identifier указывается, что процессор выстроен на архитектуре ARM, имеет базовую частоту 1,80 ГГц. Название чипсета явно не упоминается, но похоже, что речь идет о чипсете Snapdragon 765G.





Напомним, что в феврале этого года компания Vivo выпустила в Китае телефон Vivo Z6 5G на базе чипсета Snapdragon 765G. Обнаруженная ссылка на телефон V2012A может относиться к совершенно новому устройству. Эксперты высказывают мнение, что возможно речь идет о международной версии Vivo Z6 5G.

Для справки напомним технические характеристики модели Vivo Z6 5G, выпущенной в Китае.

Vivo Z6 5G


Vivo Z6 5G оснащен дисплеем размером 6,57 дюйма с инновационной перфорацией поверхности. Экран имеет соотношение сторон 20:9 и поддерживает разрешение Full HD+. Использован чипсет Snapdragon 765G. Размер памяти: ОЗУ - 6 Гбайт и 8 Гбайт. Обе модели имеют встроенную память 128 Гбайт.

Фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей. Задняя часть устройства оснащена четырехкамерным блоком, в состав которого входят основной 48-мегапиксельный объектив, 8-мегапиксельный датчик со сверхшироким углом обзора, 2-мегапиксельный макрообъектив и 2-мегапиксельный датчик глубины. Емкость батареи 5000 мАч. Аппарат поддерживает режим быстрой зарядки на 44 Вт.



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