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Анонс ASUS Tinker Edge R: одноплатный компьютер для работы с приложениями ИИ

05 мая 2020, 11:56


ASUS анонсировала одноплатный компьютер под названием Tinker Edge R, разработанный специально для работы с приложениями искусственного интеллекта. На борту Tinker Edge R шестиядерный процессор Rockchip RK3399Pro с встроенным модулем NPU, а также 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и 2 ГБ выделенной памяти, которую использует модуль NPU.

Анонс ASUS Tinker Edge R


ASUS Tinker Edge R также оснащен встроенным 16-гигабайтным интерфейсом eMMC и SD 3.0, который обеспечивает значительно более высокую скорость чтения и записи для операционной системы, приложений и хранилища файлов.

Также этот одноплатный компьютер имеет богатый интерфейс ввода-вывода, включая одно соединение MIPI-DSI для дисплеев и сенсорных экранов, а также два соединения MIPI-CSI для совместимых камер.

Tinker Edge R также может похвастаться полноразмерным портом HDMI, USB Type-A, USB Type-C, гигабитным портом Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, а также мини-слотом PCI Express Mini для 4G/LTE.

Tinker Edge R имеет специальную силовую конструкцию, которая вместе с входным разъемом постоянного тока и 4-контактным коллектором обеспечивает мощность до 65 Вт. Кроме того, эксклюзивная конструкция защиты автоматически активируется при значительном изменении подаваемого тока и напряжения, эффективно защищая плату и все подключенные устройства.



Tinker OS является отличной отправной точкой для любого проекта или сборки. Дистрибутив Linux на базе Debian обеспечивает плавный и функциональный опыт работы. Tinker Edge R также поддерживает ОС Android: это позволяет использовать совершенно другой набор сценариев использования, начиная от запуска популярного приложения для Android, вывода машинного обучения (ML) и многого другого.


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