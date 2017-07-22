Cекретный слайд из презентации Lenovo раскрыл дорожную карту Intel на конец 2020 года
05 мая 2020, 12:30
Сайт NotebookCheck опубликовал секретный снимок из конфиденциальной внутренней внутрикорпоративной презентации компании Lenovo. Слайд предназначен исключительно для внутреннего использования сотрудниками компании. На слайде показана дорожная карта выпуска и поддержки различных процессоров на период 2019-2020 гг.
Согласно опубликованной информации, Intel планирует осуществить в этом году выпуск нового мобильного процессора Intel Core поколения Tiger Lake 11-го поколения. Он будет освоен на технологической базе 10 нм с использованием новаторского гетерогенного процессора x86 под названием Lakefield. Ориентировочный срок анонса - сентябрь или октябрь 2020 года.
Интересно отметить, что для обозначения литографии будущих процессоров Intel в презентации используется просто значок «3D» взамен более привычного Foveros 3D Packaging.
Эксперты также отметили отсутствие в дорожной карте Lenovo упоминания «нанометрических» прорывных процессоров AMD. Эта компания недавно объявила, что сейчас активно применяет 7 нм техпроцесс, но в ее ближайших планах намечен переход на 5 нм в 2022 году. Смысл «невнимания» к AMD, по-видимому, кроется в активном развитии технологии Foveros, чем занимается сейчас Intel. По словам разработчика, Foveros является первой в отрасли технологией объемной компоновки логических микросхем, которая обеспечивает более высокую гибкость по сравнению с традиционной технологией «пассивного» объединения подложек в матрицу. Foveros позволяет комбинировать матрицы, построенные на разных блоков кремниевых конструкций. Теперь они располагаются вторым слоем поверх базового кристалла, на котором сформированы общие коммуникационные и информационные блоки.
Архитектура Tiger Lake обозначается на слайде как «10 нм», поскольку выстроена на традиционной «плоской» модели конструирования чипа. Intel разрабатывает его на его основе усовершенствованного 10 нм+ процесса изготовления кремниевых подложек. Применение новой технологии, по-видимому, позволяет Intel добиваться роста тактовых частот, не нарушая заданный тепловой предел выделения мощности.
По всей видимости, в настоящее время архитектура Tiger Lake рассматривается компанией Intel как коммерческий дебют для продвижения в будущем собственной амбициозной графической архитектуры Xe. На ее основе планируется выпускать графические вычислительные блоки iGPU.
С другой стороны, Intel сейчас занята развитием архитектуры Lakefield. В ее основе используется модель, состоящая из 5-ядерного процессора, который объединяет в себе четыре ядра x86-64 с низким энергопотреблением Tremont и мощное ядро Sunny Cove. Предполагается, что такая конфигурация будет способна на равных конкурировать с ARM big.LITTLE, открывая Intel дорогу для создания процессоров следующего поколения. Они будут иметь различные форм-факторы и будут предназначены для реализации мобильных высокопроизводительных вычислений. В настоящее время Intel ведет обсуждение перспективы их разработки вместе с своими партнерами в рамках развития проекта Athena.
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