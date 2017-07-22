Huawei в скором времени планирует выпустить на рынок несколько бюджетных смартфонов. Речь идет о моделях Huawei Y6p и Huawei Y5p. Сегодня в сеть просочились характеристики и рендеры обоих устройств.
Теперь известно, что Huawei Y6p оснащен 6,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+. Основная камера представлена 13-мегапиксельным датчиком, ультра широкоугольным объективом с разрешением 5 мегапикселей, а также 2-мегапиксельным датчиком глубины. Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей. По соседству с основной камерой на задней стороне устройства расположен сканер отпечатков пальцев.
Под капотом смартфона чипсет Helio P22 и 4 ГБ оперативной памяти, а также 64 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч. Цена Huawei Y6p - $139 (10 000 руб.).
Huawei Y5p оснащены 5.45-дюймовый дисплеем с разрешением HD+. Под капотом чипсет Helio P22 вместе с 2 ГБ оперативной памяти. На борту также 32 ГБ встроенной памяти и возможность расширить хранилище за счет карты microSD.
Основная камера представлена 8-мегапиксельным датчиком и светодиодной вспышкой. Фронтальная камера имеет разрешением 5 мегапикселей. Телефон оснащен аккумулятором емкостью 3020 мАч.
Дата выхода смартфонов Huawei Y6p и Huawei Y5p не сообщается.
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