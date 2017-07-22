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Google и Apple показали скриншоты системы оповещения о близком присутствии больного COVID-19

05 мая 2020, 13:21


В последнее время Apple и Google вели совместную разработку системы, позволяющей оповещать пользователей смартфонов о близком присутствии больных с подтвержденным диагнозом COWID-19. Недавно был обнародован программный API ее первой версии, предназначенный для разработчиков. Теперь появились первые скриншоты, которые позволяют сделать вывод, как будет выглядеть новая система уведомлений.


Google Apple COVID-19


По дизайну интерфейса опубликованных скриншотов видно, что будущая система будет работать на обоих мобильных платформах - Android и iOS.

Разработка будущей услуги была впервые представлена 10 апреля этого года. Принцип работы новой службы основан на улавливании сигналов Bluetooth Low Energy (LE). Благодаря им, можно программным путем выявить близкое присутствие другого смартфона и обменяться с ним необходимыми данными. Таким образом можно получить уведомление, оповещающее пользователя смартфона о попадании в зону близкого присутствия с больным коронавирусом.

Разработчики сообщают, что доступ к сервису защищен зашифрованными ключами для сохранения конфиденциальности.

Apple и Google также готовятся предоставить библиотеку программных кодов (SDK для Android и инструментарий Xcode для iOS) в распоряжение разработчиков приложений для национальных агентства здравоохранения, чтобы те могли внедрить новое API в своих приложениях. Google и Apple уже заявили, что к ним уже обратились правительства разных стран с просьбой предоставить созданный инструментарий.





Google и Apple разработали шесть основных принципов, которыми должны руководствоваться учреждения общественного здравоохранения, которым будет предоставлено в управление данное API. В частности, там говорится, что новое API может применяться ТОЛЬКО для противодействия пандемии коронавируса. Новое API также запрещает использовать данные о местоположении пациентов с признаками COWID. Gjvbvj 'njuj, каждому пользователю потребуется дать собственное разрешения на подключение к системе или предоставление окружающим сведений о своем диагнозе.

Чтобы избежать злоупотреблений путем тиражирования предоставляемого программного механизма, Apple и Google планируют запустить только один экземпляр приложения для каждой страны. Для тех стран, «где существует боле пестрый региональный или государственный подход», всем подчиненным субъектам предложено «поддержать выбранный орган».


Google Apple COVID-19


Google Apple COVID-19


Google Apple COVID-19


Google Apple COVID-19


Google и Apple ранее упоминали, что работа службы будет прекращена после окончания пандемии. Многие рассматривают это как важное условие, потому что работа трекеров может рассматриваться некоторыми как вторжение в личную жизнь.



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