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Анонс ASUS ROG Strix GT35: игровой ПК на процессоре Intel 10-го поколения

05 мая 2020, 14:00


ASUS сегодня выпустила свой последний игровой персональный компьютер ASUS ROG Strix GT35, работающий на процессорах Intel Core desktop 10-го поколения. Самая топовая комплектация этой модели оснащена процессором Intel Core i9-10900KF, сопряженным с 64 ГБ высокочастотной памяти DDR4, графикой NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.

Анонс ASUS ROG Strix GT35


Все это счастье геймера установлено на материнскую плату ASUS ROG Strix Z490 и щедро охлаждается встроенным 240-мм вентилятором, а также системой жидкостного охлаждения процессора. На борту также твердотельный накопитель NVMe SSD ёмкостью 1 ТБ и жёсткий диск с интерфейсом SATA на 2 ТБ. Модуль Wi-Fi 6 и сетевой контроллер 2.5GbE также идут в комплекте.



Все это добро упаковано в корпус ASUS, щедро снабженный управляемой RGB-подсветкой. Корпус оснащен специальной пластиковой ручкой, расположенной вдоль верхней панели. На передней панели расположены два разъема USB 3.1 Type-C, два разъема USB 3.1 Type-A и HDA. В комплекте блок питания мощностью 700 Вт и сертификацией 80 PLUS. Компьютер поставляется с предустановленной системой Windows 10 Pro. Цены компания раскрывать не стала.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор девяти лучших мини-ПК. Забудьте о громоздких серых ящиках, занимающих половину стола или путающихся под ногами. Сегодня можно приобрести мощный настольный компьютер размером с книжку карманного формата. Подробнее об этом читайте в статье "Девять лучших мини-ПК на любой вкус".

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