Еще в 2019 году Xiaomi была одним из первых производителей смартфонов, которые представили технологию фронтальной камеры интегрированной под экран смартфона, хоть это и было сделано лишь на прототипах устройств. Теперь же компания заявила новый патент, демонстрирующий смартфон, который имеет коммерчески жизнеспособную версию этой технологии.
Когда камера под экраном была впервые показана, у нее были множество недостатков. Качество картинки было невысоким и сами изображения получались темными. Возможно, что теперь Xiaomi удалось доработать эту технологию, чтобы выпустить действительно полноэкранный смартфон без каких-либо вырезов под фронтальную камеру.
Согласно новому отчету от LetsGoDigital, новый патент на дизайн от Xiaomi изображает смартфон с новой технологией камеры. К патенту прикреплены изображения смартфона с камерой, интегрированной под дисплей. Есть несколько вариантов ее размещения - внизу дисплея, в верхнем левом углу или в середине. Этот патент был заявлен Xiaomi еще в апреле 2019 на платформе CNIPA (China Intellectual Property Administration).
На изображениях представлен смартфон с полноэкранным передним корпусом и узкими рамками со всех сторон. В описании патента сказано, что при активации передней камеры, часть дисплея перед датчиком становится прозрачной, благодаря чему объектив снимает без каких-либо ненужных затемнений. Когда камера неактивна, эта часть дисплея возвращается к привычному состоянию.
Технология камеры, интегрированной под экран смартфона, возможно, не появится на ближайших смартфона Xiaomi. При этом вполне возможно, что она станет реальностью к выходу в свет серии Xiaomi Mi 11.
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