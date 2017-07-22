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Xiaomi запатентовала дизайн смартфона с камерой под экраном

05 мая 2020, 14:30





Еще в 2019 году Xiaomi была одним из первых производителей смартфонов, которые представили технологию фронтальной камеры интегрированной под экран смартфона, хоть это и было сделано лишь на прототипах устройств. Теперь же компания заявила новый патент, демонстрирующий смартфон, который имеет коммерчески жизнеспособную версию этой технологии.

Xiaomi запатентовала дизайн смартфона с камерой под экраном


Когда камера под экраном была впервые показана, у нее были множество недостатков. Качество картинки было невысоким и сами изображения получались темными. Возможно, что теперь Xiaomi удалось доработать эту технологию, чтобы выпустить действительно полноэкранный смартфон без каких-либо вырезов под фронтальную камеру.

Согласно новому отчету от LetsGoDigital, новый патент на дизайн от Xiaomi изображает смартфон с новой технологией камеры. К патенту прикреплены изображения смартфона с камерой, интегрированной под дисплей. Есть несколько вариантов ее размещения - внизу дисплея, в верхнем левом углу или в середине. Этот патент был заявлен Xiaomi еще в апреле 2019 на платформе CNIPA (China Intellectual Property Administration).

Xiaomi запатентовала дизайн смартфона с камерой под экраном


На изображениях представлен смартфон с полноэкранным передним корпусом и узкими рамками со всех сторон. В описании патента сказано, что при активации передней камеры, часть дисплея перед датчиком становится прозрачной, благодаря чему объектив снимает без каких-либо ненужных затемнений. Когда камера неактивна, эта часть дисплея возвращается к привычному состоянию.

Технология камеры, интегрированной под экран смартфона, возможно, не появится на ближайших смартфона Xiaomi. При этом вполне возможно, что она станет реальностью к выходу в свет серии Xiaomi Mi 11.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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