Стала известна форма будущих первых «умных» часов Vivo
05 мая 2020, 14:54
То, что Vivo работает над созданием собственной первой модели «умных» часов, уже не является секретом ни для кого. THG.ru уже писала об этом, рассказав, что планы о выпуске смартчасов Vivo вынашивала компанией еще с прошлого года. Однако тогда Vivo не уточнила, когда следует ожидать появления нового гаджета на рынке. Высказывалось только предположение, что можно ожидать появления умного гаджета Vivo уже в этом году. Какой-либо дополнительной информации выяснить тогда не удалось.
И вот теперь, благодаря опубликованному патенту, стало понятно, как предположительно будут выглядеть первые смартчасы Vivo.
Фотографии были опубликованы в Твиттере пользователем @_the_tech_guy. К сожалению, прямой ссылки на патент он не предоставил, поэтому хотя предоставленный снимок несет много интересного, но следует относиться к нему с достаточной мерой осторожности.
Согласно полученным изображениям, первые умные часы Vivo могут иметь круглый дисплей-циферблат с установленным тахометром вокруг лицевого обода - он позволит определять скорость движения. На правой стороне часов находятся две кнопки, в то время как на левой стороне кнопок нет ни одной. На задней части корпуса SmartWatch установлены датчики. По всей видимости, они предназначены для отслеживания сердечного ритма, а также два контактных вывода для зарядки часов.
У модели Vivo видны быстросъемные ремешки. По всей видимости, компания постаралась сделать их максимально простыми, чтобы открыть отдельную нишу, где Vivo и ее партнеры смогут запустить официальный сервис по выборе сменных ремешков различной формы и изготовленных из различных материалов.
К сожалению, нет дополнительной информации о доступных функциях и параметрах устройства, таких как размер экрана.
Многие отмечают, что дизайн смарт-часов Vivo сильно напоминает традиционный дизайн механических часов. Как минимум, это узнаваемо, потому что многие бренды, такие как OPPO и Xiaomi, планируют выпускать умные часы с «квадратным лицом». Зато Oppo может оставаться оригинальным.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лазерного МФУ Xerox B1022. Многофункциональное лазерное монохромное устройство Xerox B1022 обеспечит качественное копирование, сканирование и печать документов формата до А3 с достаточно интенсивной месячной нагрузкой для малого и среднего бизнеса. При сравнительно невысокой цене аппарата офис получает все возможности современного документооборота, включая мобильную печать, плюс, при необходимости, дополнительные функции за счёт опционального апгрейда. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор лазерного МФУ Xerox B1022: документы до А3 с минимумом расходов".