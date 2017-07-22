РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Стала известна форма будущих первых «умных» часов Vivo

05 мая 2020, 14:54


То, что Vivo работает над созданием собственной первой модели «умных» часов, уже не является секретом ни для кого. THG.ru уже писала об этом, рассказав, что планы о выпуске смартчасов Vivo вынашивала компанией еще с прошлого года. Однако тогда Vivo не уточнила, когда следует ожидать появления нового гаджета на рынке. Высказывалось только предположение, что можно ожидать появления умного гаджета Vivo уже в этом году. Какой-либо дополнительной информации выяснить тогда не удалось.

И вот теперь, благодаря опубликованному патенту, стало понятно, как предположительно будут выглядеть первые смартчасы Vivo.

Фотографии были опубликованы в Твиттере пользователем @_the_tech_guy. К сожалению, прямой ссылки на патент он не предоставил, поэтому хотя предоставленный снимок несет много интересного, но следует относиться к нему с достаточной мерой осторожности.

смартчасы Vivo


Согласно полученным изображениям, первые умные часы Vivo могут иметь круглый дисплей-циферблат с установленным тахометром вокруг лицевого обода - он позволит определять скорость движения. На правой стороне часов находятся две кнопки, в то время как на левой стороне кнопок нет ни одной. На задней части корпуса SmartWatch установлены датчики. По всей видимости, они предназначены для отслеживания сердечного ритма, а также два контактных вывода для зарядки часов.





У модели Vivo видны быстросъемные ремешки. По всей видимости, компания постаралась сделать их максимально простыми, чтобы открыть отдельную нишу, где Vivo и ее партнеры смогут запустить официальный сервис по выборе сменных ремешков различной формы и изготовленных из различных материалов.


смартчасы Vivo


К сожалению, нет дополнительной информации о доступных функциях и параметрах устройства, таких как размер экрана.

Многие отмечают, что дизайн смарт-часов Vivo сильно напоминает традиционный дизайн механических часов. Как минимум, это узнаваемо, потому что многие бренды, такие как OPPO и Xiaomi, планируют выпускать умные часы с «квадратным лицом». Зато Oppo может оставаться оригинальным.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лазерного МФУ Xerox B1022. Многофункциональное лазерное монохромное устройство Xerox B1022 обеспечит качественное копирование, сканирование и печать документов формата до А3 с достаточно интенсивной месячной нагрузкой для малого и среднего бизнеса. При сравнительно невысокой цене аппарата офис получает все возможности современного документооборота, включая мобильную печать, плюс, при необходимости, дополнительные функции за счёт опционального апгрейда. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор лазерного МФУ Xerox B1022: документы до А3 с минимумом расходов".


Читайте также:

  • В сети опубликовали фото с возможным изображением Xiaomi Mi Band 5
  • OPPO запатентовала чехол для смартфона с встроенной клавиатурой
  • В Японии привлекли роботов для борьбы с коронавирусом
  • Американские ученые продемонстрировали умную ткань
  • Со смартфоном Meizu 17 будет поставляться зарядное устройство GaN Super Charger

    • следующая новость
    Слухи: игровой смартфон Lenovo Legion оснащен всплывающей сбоку фронтальной камерой

    предыдущая новость
    Xiaomi запатентовала дизайн смартфона с камерой под экраном

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка AMD или Intel: кто делает лучшие процессоры Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю
    Главные новости за неделю Лучший процессор для игр AMD или Intel Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    5 мая, 2020

    Объединение Samsung и Sharp не приведет к резким скачкам на рынке ЖК-телевизоров

    Слухи: новый процессор Intel Core i5-10400 Comet Lake-S не уступает Intel Core i7-9700F в игровых тестах

    Создана сверхбыстрая камера, позволяющая снимать до 70 триллионов кадров в секунду

    Анонс MSI MEG Trident X: игровой ПК в компактном корпусе и топовыми характеристиками

    Oculus готовится выпустить более легкий и производительный шлем Quest VR

    Yakuza: геймеры обнаружили необъявленный релиз игры Like a Dragon для ПК в базе данных SteamDB

    Слухи: игровой смартфон Lenovo Legion оснащен всплывающей сбоку фронтальной камерой

    Стала известна форма будущих первых «умных» часов Vivo

    Xiaomi запатентовала дизайн смартфона с камерой под экраном

    Анонс ASUS ROG Strix GT35: игровой ПК на процессоре Intel 10-го поколения

    Google и Apple показали скриншоты системы оповещения о близком присутствии больного COVID-19

    Характеристики и рендеры двух бюджетников Huawei появились в сети

    Cекретный слайд из презентации Lenovo раскрыл дорожную карту Intel на конец 2020 года

    Анонс ASUS Tinker Edge R: одноплатный компьютер для работы с приложениями ИИ

    На Geekbench замечены данные по таинственному смартфону Vivo V2012A на базе Snapdragon 765G

    4 мая, 2020

    В сети опубликовали фото с возможным изображением Xiaomi Mi Band 5

    Microsoft PM: Windows 10X выйдет сначала с поддержкой только традиционных одноэкранных устройств

    Apple представила обновленный MacBook Pro 13

    Samsung/AMD RDNA GPU побил Qualcomm Adreno 650 в тестах GFXBench с преимуществом 47-200%

    OPPO запатентовала чехол для смартфона с встроенной клавиатурой

    ССЫЛКИ