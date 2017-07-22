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Слухи: игровой смартфон Lenovo Legion оснащен всплывающей сбоку фронтальной камерой

05 мая 2020, 15:30





За последние месяцы в сети появилось уже несколько утечек, касающихся грядущего игрового смартфона Lenovo Legion. Последняя такая утечка демонстрирует более детальные рендеры устройства, на которых можно разглядеть всплывающую боковую фронтальную камеру.

игровой смартфон Lenovo Legion

.
Глядя на изображения, появившиеся в сети, можно разглядеть, что задняя панель смартфона имеет светодиодную вспышку, расположенную посередине и чуть ниже двух датчиков камеры, размещенных горизонтально. Известно, что основная камера будет представлена датчиками на 64 и 16 мегапикселей. Однако самое интересное - это всплывающий модуль фронтальной камеры, который расположен сбоку устройства. Он имеет разрешение 20 мегапикселей.

игровой смартфон Lenovo Legion


Смартфон будет оснащен экраном с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц. На борту будут стереодинамики, два порта USB Type-C, а также система охлаждения. Ранее также сообщалось, что смартфон будет иметь зарядку мощностью 90 Вт, что чрезвычайно привлекательно для игрового смартфона.

игровой смартфон Lenovo Legion


Кроме того известно, что под капотом Lenovo Legion будет чипсет Snapdragon 865, оперативная память LPDDR5, а также встроенная память стандарта UFS 3.0. Дата анонса смартфона неизвестна, но по данным источника утечки, опубликованные рендеры относятся к официальным рекламным материалам компании, а значит можно предположить, что анонс смартфона не за горами.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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