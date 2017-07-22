Yakuza: геймеры обнаружили необъявленный релиз игры Like a Dragon для ПК в базе данных SteamDB
05 мая 2020, 15:50
Внимательные геймеры обнаружили в базе данных SteamDB информацию о необъявленной версии игры Yakuza с меткой на ее принадлежность культовой серии игр.
Yakuza - это серия игр в жанре action-adventure, созданная компанией Amusement Vision и издаваемая компанией SEGA. Геймеры, обнаружившие ссылку, связали это с выпуском новой серии Yakuza: Like a Dragon. Она была запущена в январе этого года в Японии для PlayStation 4.
Yakuza: Like a Dragon продолжает ранее выпущенную в 2016 году сагу Yakuza 6: The Song of Life. Сюжет продолжается, и многие геймеры сейчас ожидают выхода релиза Dragon для настольных ПК. Ждут этого и поклонники в западных странах, которым обещали выпуск западной версии игры для консоли PlayStation 4. Поэтому появление неизвестной ссылки SteamDB с похожими «опознавательными знаками» подсказало многим, что это может быть «что-то вокруг этих релизов».
Действие игры проходит в декабре 1988 года. В разных главах можно выбрать персонажа, за которого играть. Это может быть начинающего якудза Кадзуму Кирю, который был несправедливо обвинён в убийстве «гражданского лица». Из-за этого ему пришлось покинуть клан Тодзё. Другой вариант игрового персонажа - бывший молодой якудза Горо Мадзима, которого изгнали за неповиновение боссу, ставшего теперь менеджером кабаре.
Yakuza впервые появилась в марте 2015 года в Японии для приставок PlayStation 3 и PlayStation 4. Через три года, в начале августа 2018 года вышла версия для Microsoft Windows. 14 ноября 2019 года на мероприятии X019 было анонсировано, что три версии - Yakuza 0, Yakuza Kiwami и Yakuza Kiwami 2 выйдут также на Xbox One, и это должно было произойти в 2020 году.
Информацию о неизвестной игре в базе SteamDB, похожей на Yakuza, подтвердил пользователь Twitter из Wario64. Он обнаружил в базе данных Steam версию Yakuza: Like the Dragon PC, которая была указана как «Неизвестное приложение 1235140». Только по заголовку он сумел разобраться, что речь идет о предстоящем выпуске игры Yakuza. Был ли это готовящийся к выпуску официальный релиз или кто-то из «очень непослушных» выложил ссылку, неизвестно.
Высказывается мнение, что было бы странно выпускать новейшую основную игру, прежде чем ни будут завершены сериалы Yakuza 3-6. Тем не менее, дата выхода релиза для западных стран Yakuza 7 обещает стать очень знаменательным событием для поклонников SEGA.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".