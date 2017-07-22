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Oculus готовится выпустить более легкий и производительный шлем Quest VR

05 мая 2020, 16:45


Bloomberg сообщает, что в связи с ростом продаж VR-гарнитур во время пандемии COVID-19 компания Oculus, которое сейчас является подразделением Facebook, направила свои основные усилия на доработку беспроводной головной гарнитуры Quest. В настоящее время ведется доработка нескольких моделей шлемов виртуальной реальности. Часть из них уже находится на этапе завершающего тестирования. Они отличаются меньшим весом и более компактным размером по сравнению с текущей моделью. Повышена скорость обновления изображения, что добавляет больше реалистичности при показе сцен.

Сообщается, что Oculus работает сейчас также над созданием нового дизайна для игрового контроллера.


Oculus


Согласно имеющимся данным, снижение веса по сравнению с текущей версией Quest составит около 10-15%. Итоговый вес VR-шлема составит около 0,5 кг. Если поставленная цель будет достигнута, разработчик сумеет решить главную для себя проблему - завышенный вес по сравнению с конкурентами (Go и Rift S). Из-за этого до сих пор шлем Oculus оценивался как менее удобный, чем конкурирующие модели.





Сообщается, что для достижения поставленной задачи Oculus экспериментирует с выбором материалов. Он пробует заменить тканные поверхности по бокам на пластик и сделать материал ремня более эластичным.

Что касается частоты обновления, то нынешний выбор 72 Гц для Quest ведет к тому, что изображение оказывается не настолько четким, как у Rift, где частота обновления составляет 90 Гц. В тоже время уже для следующей модели Quest может быть реализована частота обновления 90 Гц. Сообщается, что в Oculus уже проводятся тесты с моделью, где частота обновления изображения на дисплее составляет до 120 Гц. Однако это уже пиковая частота. В обычных режимах этот гаджет будет работать на частоте 90 Гц, чтобы сохранить срок службы батареи.

Среди других улучшений называют обновленный механизм регулировки расстояния и более удобные контроллеры для аккумуляторов. Предположительно, прототип будущей модели будет имеет четыре внешних камеры взамен пяти, ак сейчас установлено на Rift S. Эти камеры будут обеспечивать шесть степеней свободы. Для проводного соединения по-прежнему будет применяться кабель Oculus Link.


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