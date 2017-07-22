Компания MSI сегодня представила обновленную версию своего компактного игрового компьютера MEG Trident X, работающих на основе процессоров Intel 10-го поколения. Модель представлена в трех вариантах конфигурации.
Топовый вариант включает в себя процессор Core i9-10900K, 64 ГБ памяти DDR4, видеокарту GeForce RTX 2080 Ti и комбинацию накопителей - 1 TB NVMe SSD и 1 TB HDD. Вариант со средней конфигурацией предусматривает наличие процессора Core i7-10700F, 32 ГБ памяти, видеокарту GeForce RTX 2080 Ti и 1 ТБ NVMe SSD. Самый доступный вариант использует тот же процессор i7-10700F и 32 ГБ памяти, но в паре с графикой RTX 2070 Super.
Вся начинка MEG Trident X заключена в стильный корпус, имеющий габариты 396 × 383 × 130 мм. Боковая панель корпуса выполнена из закаленного стекла, а фронтальная часть корпуса оснащена RGB-подсветкой Mystic Light, которая поддерживает множество различных цветов и визуальных эффектов.
В комплекте идут мышь Clutch GM11 и клавиатура Vigor GK30 с механическими переключателями и подсветкой. Цена игрового компьютера производителем не раскрывается.