Создана сверхбыстрая камера, позволяющая снимать до 70 триллионов кадров в секунду
05 мая 2020, 17:42
Лихонг Ванг, исследователь Калифорнийского технологического института, создал сверхбыструю камеру, способную снимать с невероятно высокой скоростью. Названная значение даже не укладывается в голове: 70 триллионов кадров в секунду. Чтобы представить себе этот значение, исследователя попросили привести пример, по которому можно было бы представить достигнутую скорость съемки. Он заявил, что например, за время, пока человек успевает моргнуть глазом; камера успевает сделать несколько триллионов снимков.
Сверхбыстрая камера не предназначена для съемки людей. Цель ее съемки - получение фотографий природных явлений. Например, с ее помощью можно изучать распространение световых волн или распад молекул, сопровождающийся флуоресцентным излучением.
Официальное название камеры - это CUSP (Compressed Ultrafast Spectral Photography). Для съемки CUSP использует лазер, который излучает чрезвычайно короткие импульсы длительностью в фемтосекунду или одну квадриллионную часть секунды.
Помимо высокоскоростного лазера, в состав системы-камеры входят также оптическая система из линз и фотокамера специального типа. Благодаря использованию специальной оптики, получаемое лазерное излучение разбивается на отдельные фемтосекундные импульсы. Они выстраиваются в последовательность, и каждый из этих импульсов используется для создания готового изображение, формируемое с применением традиционной камеры.
По мнению Ванга, разработанная им камера может быть использована для создания новых направлений исследований в таких областях, как изучение процессов в метафизическом мире, дальнейшая миниатюризация производства полупроводников следующего поколения, развития науки о жизни. Ванг полагает, что созданная камера позволит отображать множество чрезвычайно быстрых явлений, включая распространение световых волн, слияния ядер, вести съемку облачного переноса фотонов, наблюдать за изменениями в биологических тканях и многое другое.
Исследования по разработке новой камеры проводились в соавторе с Пэном Вангом, докторантом в области медицинской инженерии, и Цзиньяном Лянгом. Финансирование исследований было частично предоставлено Национальными институтами здравоохранения.
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