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Слухи: новый процессор Intel Core i5-10400 Comet Lake-S не уступает Intel Core i7-9700F в игровых тестах

05 мая 2020, 18:29


На прошлой неделе Intel анонсировала выпуск процессоров линейки Comet Lake-S для настольных ПК. Однако до сих пор компания не раскрывает официальные показатели их производительности. Intel скрывает или не хочет раньше времени предвосхищать прорыв вперед в своих достижениях?

Отсутствие информации не остановило независимых исследователей, которые готовы раскрывать собранную ими информацию. Один из таких каналов - китайский видео-сайт Bilibili.

Bilibili


Исследователи с Bilibili провели тестирование нового процессора Intel Core i5-10400, сообщает @Momomo_us, и сравнили полученные результаты с характеристиками, которые демонстрируют процессоры прошлого года выпуска - Intel Core i5-9400F и Intel Core i7-9700F. Информация была предоставлена на сайте в условиях анонимности.

Сообщается, что были проведены различные тесты, включая Grand Theft Auto 5, Assassin's Creed Odyssey, 3DMark Time Spy, PCMark 10, wPrime 2.1, CineBench R15 и другие.

Intel Core i5-10400


Конечно, ни у кого не вызвало недопонимания, что 8-ядерный процессор 9-го поколения Intel Core i7-9700F (Coffee Lake), выпущенный год назад (Q2'19), опередил новый процессор Intel Core i5-10400 в приложениях с интенсивными многопоточными вычислениями.





В то же время при прогонах на играх новый процессор Intel Core i5-10400 практически ничем не уступал Intel Core i7-9700F, отмечают исследователи. Это тоже не вызывает недоумения, потому что большинство игр обычно не используют многопоточных вычислений и больше полагаются на высокую производительность у отдельных ядер.

Отмечается, что по количеству ядер Intel Core i5-10400 ничем не отличается от процессора 9-го поколения Intel Core i5-9400F, тогда как в играх его преимущество сильно заметно.

Intel Core i5-10400


Секрет отличий состоит в том, что новый чип i5 позволяет переходить на максимальное ускорение в Турбо-режиме с разгоном тактовой частоты до 200 МГц. У него увеличен кэш с 9 Мбайт до 12 Мбайт, добавлены средств поддержки гиперпоточности. Это позволяет новому чипу i5 одновременно обрабатывать 12 потоков.


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