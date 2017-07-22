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Объединение Samsung и Sharp не приведет к резким скачкам на рынке ЖК-телевизоров

05 мая 2020, 19:22


Вслед за сообщением о возможном объединении Samsung и Sharp на рынке производства ЖК-телевизоров, недавно появилась дополнительная информация, свидетельствующая о том, что две компании пришли к пониманию необходимости выработки единых согласованных правил для регулирования поставок производимой ими продукции.


Sharp


Ожидается, что впервые за прошедшие четыре года Sharp начинает поставлять Samsung большие жидкокристаллические LCD-панели. Появление такого соглашения заставило отраслевых обозревателей прийти к мнению, что будущее развитие партнерства между этими компаниями не повлечет за собой деградирующих последствий для рынка. По крайней мере, теперь эксперты считают, что в результате слияния не произойдет резких рыночных скачков, о возможности которых высказывались ранее разные предположения.





Если переходить к цифрам, то согласно последним оценкам, Samsung закупит около одного миллиона ЖК-телевизоров Sharp в этом году. Это составит только малую частью поставок ЖК-телевизоров компании в 2019 году - они были оценены в размере более 42 млн единиц.

В настоящее время пока нет ясности, связан ли этот небольшой объем закупок особенностями новых взаимоотношений Samsung в отношении Sharp или это отражает возможности производственных мощностей Sharp.



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