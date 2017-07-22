Компания ASRock анонсировала флагманскую материнскую плату Z490 AQUA, которая оснащена блоком водяного охлаждения и выйдет лишь в количестве 999 единиц.
Новинку отличает броский дизайн с встроенным OLED-дисплеем, на котором отображаются данные о состоянии процессора, температура, скорость вращения вентилятора и многое другое. Красочные зеленые, белые и синие оттенки подсветки придают материнское плате и всей начинке ПК футуристичный вид, который придется геймерам по вкусу.
ASRock Z490 AQUA отличается поддержкой PCIe 4.0 для двух слотов, куда устанавливаются видеокарты. Здесь богатый набор портов - Mini DisplayPort, hunderbolt 3, USB-C 3.2, USB 3.2 , HDMI, SPDIF, аудиоразъёмы и два порта RJ-45 (10 Гбит/с и 2,5 Гбит/с). Плата оснащена 16-фазной подсистемой питания.
Отдельное внимание разработчики уделили качеству звука. Благодаря встроенному ЦАП ESS 9218 пользователь сможет наслаждаться по настоящему качественным звуком. Наличие аудио усилителя 112dB THD+N обеспечивает поддержку более высокого импеданса для использования наушников до 600 Ом. Встроенные аудиоконденсаторы WIMA audio CAPS оптимизируют звук при работе с высококачественными аудио приложениями, чтобы удовлетворить даже самых придирчивых аудиофилов. Интегрированное ПО Nahimic Audio обеспечивает яркое и богатое качество звука независимо от того, используется для подключения аудиоустройств USB, Wi-Fi, аналоговые или HDMI выходы, а через активный интерфейс панели мониторинга пользователи могут настроить объемный звук, голос, басы и высокие частоты в соответствии со своими предпочтениями прослушивания.
О ценах на новинку в компании ничего не сказали, при этом уточнив, что каждый купивший эту материнскую плату, получит в подарок набор фитингов водяного охлаждения.
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