РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс ASRock Z490 AQUA: материнская плата с предустановленным водоблоком и OLED-дисплеем

05 мая 2020, 19:55





Компания ASRock анонсировала флагманскую материнскую плату Z490 AQUA, которая оснащена блоком водяного охлаждения и выйдет лишь в количестве 999 единиц.

Анонс ASRock Z490 AQUA


Новинку отличает броский дизайн с встроенным OLED-дисплеем, на котором отображаются данные о состоянии процессора, температура, скорость вращения вентилятора и многое другое. Красочные зеленые, белые и синие оттенки подсветки придают материнское плате и всей начинке ПК футуристичный вид, который придется геймерам по вкусу.

Анонс ASRock Z490 AQUA


ASRock Z490 AQUA отличается поддержкой PCIe 4.0 для двух слотов, куда устанавливаются видеокарты. Здесь богатый набор портов - Mini DisplayPort, hunderbolt 3, USB-C 3.2, USB 3.2 , HDMI, SPDIF, аудиоразъёмы и два порта RJ-45 (10 Гбит/с и 2,5 Гбит/с). Плата оснащена 16-фазной подсистемой питания.

Анонс ASRock Z490 AQUA


Отдельное внимание разработчики уделили качеству звука. Благодаря встроенному ЦАП ESS 9218 пользователь сможет наслаждаться по настоящему качественным звуком. Наличие аудио усилителя 112dB THD+N обеспечивает поддержку более высокого импеданса для использования наушников до 600 Ом. Встроенные аудиоконденсаторы WIMA audio CAPS оптимизируют звук при работе с высококачественными аудио приложениями, чтобы удовлетворить даже самых придирчивых аудиофилов. Интегрированное ПО Nahimic Audio обеспечивает яркое и богатое качество звука независимо от того, используется для подключения аудиоустройств USB, Wi-Fi, аналоговые или HDMI выходы, а через активный интерфейс панели мониторинга пользователи могут настроить объемный звук, голос, басы и высокие частоты в соответствии со своими предпочтениями прослушивания.

Анонс ASRock Z490 AQUA


О ценах на новинку в компании ничего не сказали, при этом уточнив, что каждый купивший эту материнскую плату, получит в подарок набор фитингов водяного охлаждения.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Анонс MSI MPG Z490 Gaming Pro Carbon EK: материнская плата с предустановленным блоком охлаждения
  • Анонс ASRock Z490 Phantom Gaming 4SR: первая материнская плата с поддержкой стандарта электропитания ATX12VO
  • Материнские платы Gigabyte Z490 совместимы с процессорами Intel Core 11-го поколения
  • BIOSTAR анонсировала материнские платы совместимые с процессорами intel 10-го поколения
  • MSI анонсировала системную плату MAG X570 Tomahawk WiFi в дизайне «милитари»

    • следующая новость
    Super Mario 64 тайно появился для настольных ПК в разрешении 4K, Nintendo уничтожает все его копии

    предыдущая новость
    Объединение Samsung и Sharp не приведет к резким скачкам на рынке ЖК-телевизоров

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка AMD или Intel: кто делает лучшие процессоры Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю
    Главные новости за неделю Лучший процессор для игр AMD или Intel Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    5 мая, 2020

    Анонс GELID Solutions BATTLE STATION X: вместительный корпус для игровых ПК

    Google настойчиво требует всем пользователям Nest переходить на двухфакторную аутентификацию

    Ученые Стэнфорда разработали прототип системы беспроводного электропитания электромобилей, роботов, дронов

    Microsoft будет каждый месяц рассказывать о Xbox Series X и играх для этой консоли

    Super Mario 64 тайно появился для настольных ПК в разрешении 4K, Nintendo уничтожает все его копии

    Анонс ASRock Z490 AQUA: материнская плата с предустановленным водоблоком и OLED-дисплеем

    Объединение Samsung и Sharp не приведет к резким скачкам на рынке ЖК-телевизоров

    Слухи: новый процессор Intel Core i5-10400 Comet Lake-S не уступает Intel Core i7-9700F в игровых тестах

    Создана сверхбыстрая камера, позволяющая снимать до 70 триллионов кадров в секунду

    Анонс MSI MEG Trident X: игровой ПК в компактном корпусе и топовыми характеристиками

    Oculus готовится выпустить более легкий и производительный шлем Quest VR

    Yakuza: геймеры обнаружили необъявленный релиз игры Like a Dragon для ПК в базе данных SteamDB

    Слухи: игровой смартфон Lenovo Legion оснащен всплывающей сбоку фронтальной камерой

    Стала известна форма будущих первых «умных» часов Vivo

    Xiaomi запатентовала дизайн смартфона с камерой под экраном

    Анонс ASUS ROG Strix GT35: игровой ПК на процессоре Intel 10-го поколения

    Google и Apple показали скриншоты системы оповещения о близком присутствии больного COVID-19

    Характеристики и рендеры двух бюджетников Huawei появились в сети

    Cекретный слайд из презентации Lenovo раскрыл дорожную карту Intel на конец 2020 года

    Анонс ASUS Tinker Edge R: одноплатный компьютер для работы с приложениями ИИ

    ССЫЛКИ