Super Mario 64 тайно появился для настольных ПК в разрешении 4K, Nintendo уничтожает все его копии
05 мая 2020, 20:30
Видеоигра Super Mario 64, вышедшая в 1996 году для Nintendo 64, продолжает «клонироваться, модифицироваться и эмулируется» уже на протяжении многих лет. В этой классической игре, безусловно, нет ничего нового с точки зрения сюжета. Но, тем не менее, она продолжает развиваться и клонироваться.
Новизна новой версии состоит в том, что полностью функциональная версия игры Super Mario 64 впервые появилась в разрешении 4K. Она была создана с нуля специально для настольных компьютеров. Это означает, что игра будет запускаться без всяких задержек. Поддерживается встроенный контроллер, возможен даже дополнительный моддинг.
Super Mario 64 стала самой продаваемой игрой для своей платформы. По данным на 2003 год, всего было продано более 11 млн копий. Эта игра даже попала в Книгу рекордов Гиннесса как одна из самых продаваемых в истории игр.
С технической точки зрения первой «трёхмерной» игрой в серии Mario был платформер Mario Clash на Virtual Boy. Там игрок мог перемещать Марио, двигая его между передним и задним планом. Истинная трёхмерность с возможностью движения в произвольном направлении впервые появилась именно в Super Mario 64. Здесь были применены трёхмерные полигональные модели вместо двумерных спрайтов. В результате появились большие открытые пространства, доступные для исследований с помощью неутомимого Mario.
Неожиданное появление новой 4K-версии Super Mario 64 было продемонстрировано в 12-минутном ролике, выложенном на YouTube. Его опубликовал неизвестный пользователь под ником Unreal. Абсолютно очевидно, что он не имеет никакого отношения к Epic Games.
Геймеры с удовольствием приняли новую копию игры. Они отметили, что вся игра, а не отдельные уровни, была выпущена онлайн в выходные.
Сюжет игры (если вдруг кто-то не знает) можно кратко изложить в следующем виде.
«Однажды Принцесса Пич позвала Mario в свой замок с предложением поесть торт и выпить чаю. Mario приходит в замок и слышит громкий хохот Боузера. Mario встречает одного из Тоадов, и тот говорит ему, что Боузер похитил принцессу и звёзды замка, чтобы создать свой мир в картинах и стенах, и не выпускает никого, чтобы они не позвали за помощью. Mario отправляется в эти нарисованные миры и находит все 120 звёзд. После финального сражения с Боузером Принцесса Пич благодарит Mario, и они вместе идут пить чай».
Очевидной непонятной для непосвященных причиной выкладки через Youtibe, да еще в воскресенье является то, что ее правообладатель, компания Nintendo, проявляет абсолютно неустанное стремление к поиску нарушений ее авторских прав и уничтожению всех «левых» копий игры. В последнее время компания отказалась от услуг подписки и везде ссылается на свою интеллектуальную собственность.
«Коллекторы» Nintendo постоянно прочесывают Интернет, чтобы убедиться, что все следы этой недавно выпущенной игры удалены. При этом, по слухам, компания работает сейчас над официальным переизданием игры Super Mario 64.
Тем не менее, фанаты очень скрытно выискивают местоположение этой 4K-игры и стараются ее защитить от Nintendo.
Может, кому-то повезет найти ее?
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