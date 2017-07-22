Эпидемия коронавируса внесла коррективы в планы множества компаний, которым пришлось отменять или переносить мероприятия и анонсы своих продуктов. Исключением не стала и Microsoft, руководство которой высказывало опасения о возможно переносе выхода коносли Xbox Series X и игр, разработанных для этой приставки. Однако сегодня в Microsoft обнадежили своих поклонников, заявив, что компания будет ежемесячно сообщать информацию о новой консоли, а также будет рассказывать о готовящихся к выходу играх.
Первый такой анонс состоится 7 мая, когда будут представлен геймплей Assassin's Creed Valhalla и также трейлеры ряда других игр. В рамках мероприятия представители сторонних разработчиков игр для Xbox расскажут о процессе разработки, геймплее и поделятся другой интересной информацией.
В рамках майской трансляции в первую очередь расскажут о проектах , которые поддерживают функцию Smart Delivery. Такие игры смогут поддерживать премиальные функции Xbox Series X, включая разрешение 4K со скоростью до 120 кадров в секунду, DirectStorage, аппаратное ускорение DirectX raytracing, сверхбыстрое время загрузки и многое другое.
Первые же игры, созданные в игровых студиях Microsoft, будут представлены в июле. Помимо ежемесячных обновлений, Microsoft сообщила о то, что выход консоли Xbox Series X и игры Halo Infinite по-прежнему запланирован на конец 2020 года.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".