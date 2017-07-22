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Ученые Стэнфорда разработали прототип системы беспроводного электропитания электромобилей, роботов, дронов

05 мая 2020, 21:46


Инженеры Университета из Стэнфорда продемонстрировали новый метод беспроводной передачи электроэнергии сразу на несколько удаленных устройств. Разработанная ими беспроводная технология позволяет запитывать электричеством дистанционно удаленные электромобили, роботов и беспилотники во время их движения.

Как заявил представитель команды разработчиков, технология находится уже на уровне, пригодном для практического использования, однако нуждается в масштабировании, чтобы ее можно было применять для питания большой группы электромобилей во время их движения по шоссе или роботов во время их работы на заводах. Беспроводная передача энергии может применяться также для передачи электроэнергии летящим дронам.

В прошлом исследователи из Стэнфорда Шаньхуэй Фан и Сид Ассававоррарит уже демонстрировали свои разработки. Тогда им удавалось запитывать объекты дистанционным методом во время их движения. Однако тогда эта разработка была оценена как находящаяся на ранней стадии развития. Она была маломощной и неэффективной. Ее было невозможно применять вне лаборатории.


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Со слов разработчиков, дальнейшие исследования позволили сделать существенный шаг вперед к созданию эффективной системе беспроводной зарядки автомобилей или роботов, пригодной для практического внедрения. Первая часть улучшений была реализована три года назад. Тогда было разработано зарядное устройство, которое позволяло передавать электричество даже в условиях движения получателя, когда расстояние до приемника постоянно менялось. Улучшения стали возможны благодаря развитию системы обратной связи. Она позволила обеспечить саморегуляцию рабочей частоты в зависимости от изменения расстояния между получателем и зарядным устройством. Недостатком прежней технологии было только то, что получать мог собрать только 10% переданной ему энергии.





Новая технология, которую показали исследователи на этот раз, позволяет передавать на расстоянии от 0 до 65 см до 92% энергии, подаваемой в систему, утверждают разработчики. Прогресс стал возможен благодаря переходу на более эффективный усилитель мощности с «переключением режимов». Команда научилась передавать без проводов электроэнергию мощностью 10 Вт на расстояние в один-два метра. По мнению разработчиков, дальнейшее масштабирование позволит передавать получателям десятки или даже сотни киловатт. Например, это может быть сделано для зарядки автомобилей.

Созданная система способна передавать электроэнергию с очень высокой скоростью. Так, по мнению разработчиков, она позволяет запитать автомобиль, движущийся со скоростью 120 км/час и передать ему необходимую мощность на дистанции движения 2 м. Единственное ограничение, которое отмечают разработчики, состоит в том, что необходимо оснастить все автомобили высокоемкими аккумуляторами, которые будут успевать поглощать энергию с такой высокой скоростью.

Отмечается, что передача электричества возможна в присутствии людей: они не ощущает происходящего процесса и не испытывают каких-либо проблем со здоровьем.


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