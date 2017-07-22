Google настойчиво требует всем пользователям Nest переходить на двухфакторную аутентификацию
05 мая 2020, 22:40
Ранее в этом году Google объявила о своих планах по вводу дополнительных мер безопасности для пользователей всевозможных гаджетов системы умного дома, входящих в экосистему Nest. Первое из этих требований состоит в том, что Google стала настойчиво требовать всем пользователям Nest переходить на двухфакторную аутентификацию для защиты всех своих учетных записей Nest.
Google Nest - это торговая марка Google, которую она использует для маркетинга продуктов для умного дома. В эту экосистему входят интеллектуальные колонки, интеллектуальные дисплеи, потоковые устройства, термостаты, детекторы дыма, маршрутизаторы и системы безопасности, включая интеллектуальные дверные звонки, камеры и другие интеллектуальные приборы.
Это означает, что для тех, кто не имеет под рукой смартфон, привязанные к системе двухфакторной аутентификации или еще не успел перейти на учетную запись Google, потребуется проверять достоверность своей личности при отправке команд на включение или отключение соответствующих умных систем путем проверки электронной почты при каждом входе в систему.
Теперь Google объявил, что начнет применять эту дополнительную меру безопасности для своих продуктов Nest, начиная с этого месяца. В результате смартфон становится жизненно важным элементов защиты, без которого пользоваться системой умного будет невозможно.
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