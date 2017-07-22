Apple WWDC 2020 начнется 22 июня и будет проведено бесплатно в режиме онлайн
06 мая 2020, 08:40
Ежегодная конференция разработчиков Apple WWDC 2020 будет проходить в этом году в режиме онлайн. Оно начнется 22 июня.
Анонс предстоящего мероприятия был сделал через новостную ленту на официальном сайте Apple. Хотя дата начала мероприятия была объявлена, структура всех предстоящих событий и количество дней, в течение которых будет проводиться Apple WWDC 2020, до сих пор остаются неизвестными. Apple обещает сообщить эту информацию поздней, ближе к дате начала мероприятия.
Apple объявили, что просмотр мероприятия будет организован через приложение Apple Developer и на веб-сайте для разработчиков Apple Developer. В отличие от мероприятий, проводившихся в прошлом, в этом году Apple WWDC 2020 будет бесплатна для всех разработчиков.
Поскольку ивент будет проводиться в режиме онлайн, количество разработчиков, которые смогут принять участие в мероприятии, практически не ограничено.
Помимо основной программы Apple готовится провести конкурс для молодых разработчиков Swift Student Challenge. В нем смогут принять участие молодые разработчики старше 13 лет (включительно). Заявки на участие в Swift Student Challenge должны поступить до 17 мая. Учащиеся, участвующие в конкурсе, должны создать интерактивную сцену на Swift Playground.
Бесплатный формат обещает внести определенные коррективы во многие элементы организации Apple WWDC 2020. Традиционно конференция разработчиков Apple - это платное мероприятие, на котором спонсоры компании выбирают участников и дают им трибуну. В этом году каждый разработчик получает возможность участвовать бесплатно. Поэтому миллионы разработчиков смогут пообщаться с инженерами и дизайнерами Apple на WWDC 2020, минуя «ценовой барьер».
«WWDC20 объединяет наше глобальное сообщество разработчиков, насчитывающее более 23 миллионов человек», - отметил Фил Шиллер, старший вице-президент Apple по глобальному маркетингу.
В прошлом Apple использовала WWDC для анонса новых версий своих базовых операционных систем - iOS, tvOS, macOS и watchOS. Ожидается, что мероприятие этого года не будет отличаться от предыдущих, только будет виртуальным.