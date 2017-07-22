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Чипсет MediaTek Helio G85 отличается от предшественника лишь тактовой частотой GPU

06 мая 2020, 09:10




Выпущенный ранее на рынок смартфон Redmi Note 9 оснащен чипсетом MediaTek Helio G85, однако официально компания не анонсировала эту платформу. Теперь время, видимо, пришло, и MediaTek подробнее рассказала о новинке.

Чипсет MediaTek Helio G85


Helio G85 основывается на Helio G80, но имеет большую частоту GPU. Процессор такой же, как у Helio G80, поэтому на борту два ядра Cortex-A75 с тактовой частотой 2,0 ГГц и шесть ядер Cortex-A55, работающих на 1,8 ГГц. Графический процессор Arm Mali-G52 теперь работает с частотой 1 ГГц, что превышает тактовую частоту G80 на 50 МГц.

В целом, тактовая частота графического процессора - это единственное различие между Helio G80 и Helio G85. В остальном характеристики остались прежними - на борту модем 4G, поддержка Wi-Fi и Bluetooth 5.0.

Чип поддерживает работу двойной камеры с разрешением датчиков 16 мегапикселей, либо одинарную камеру на 48 мегапикселей, а также работу дисплея с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Гц. Помимо этого, есть поддержка FM-радио, флеш-памяти eMMC 5.1 и до 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4x.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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