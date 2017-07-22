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Intel продолжает развивать линейку процессоров Xeon W для творческих работников

06 мая 2020, 09:45


Судя по имеющимся данным, Intel продолжает активно развивать направление Xeon W. В разработке сейчас находится линейка из семи моделей процессоров класса Xeon E, начиная с Xeon W-1290P, W-1290 и W-1290T. Названные модели используют архитектуру Comet Lake и поддерживают по 10 вычислительных ядер и 20 потоков. Их тепловые пакеты соответствуют номинальным значениям TDP 125 Вт, 65 Вт и 35 Вт, а номинальные тактовые частоты - 3,70 ГГц, 3,20 ГГц и 1,90 ГГц, соответственно.

По всей видимости, Intel планирует применять процессоры серии Xeon W для рабочих станций, оснащенные сокетом LGA1200. Вполне вероятно, что эти процессоры совместимы с чипсетами W480/W480E либо существует некий корпоративный чипсет C-series с аналогичным набором функций.


Xeon W


Известно, что в разработке сейчас находятся также Xeon W-1270P и W-1270. Они представляют собой 8-ядерные/16-потоковые процессоры, с вероятным тепловым пакетом 125 Вт и 65 Вт и тактовой частотой 3,80 ГГц и 3,40 ГГц, соответственно.




Наконец, в линейке есть также и 6-ядерные/12-потоковые Xeon W-1260P и W-1260, работающие на тактовой частоте 4,10 ГГц и 3,60 ГГц, соответственно.

Ценовая политика в отношении процессоров этой серии выстроена следующим образом (все цены указаны за покупку в партии от 1000 штук): W-1290P - $620,62, W-1290 - $568,91, W-1290T - $568,80; W-1270P - $492,57, W-1270 - $416,21; W-1260P - $358,41 и W-1260 - $293,12.

Линейка Xeon W

Корпорация Intel выпускает процессоры под маркой Xeon W, начиная с 2017 года. Они обычно ассоциируются с корпоративными вариантами оснащения компьютерных платформ сегмента HEDT (High-End Desktop).

Выпуск процессоров Xeon W был запущен с моделей для серверов. Затем компания стала активно выпускать процессоры серии Xeon W для настольных ПК, а в 2019 году активно развивала сегмент производительных рабочих станций.

Процессоры Intel Xeon W изначально разрабатывались под прицелом их применения широким кругом творческих специалистов. Их отличает потребность в надежной совместимости и высокой производительности (выше средней). Основные заказчики - это профессиональные пользователи графических пакетов, система CAD/CAM, в определенной степени и геймеры, хотя обычно для них создается отдельная ветка разработки.

Xeon W


Платформы с процессорами Intel Xeon W обычно считаются наилучшим вариантом для оснащения творческих специалистов, обеспечивая им отличную производительность, безопасность и надежность, а также расширенные возможности для VFX, 3D-рендеринга, сложных задач 3D-CAD, а также для разработки ИИ-приложений и пограничных развертываний.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о сложностях выбора между процессорами AMD и Intel. В этой статье мы обсудим технические характеристики процессоров двух гигантов и разберём их достоинства и недостатки, которые оказывают прямое влияние на выбор того или иного CPU для ПК. Ведь этот выбор часто зависит от того, какие цели преследует пользователь. Подробнее об этом читайте в статье "AMD или Intel: кто делает лучшие процессоры".


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