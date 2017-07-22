РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Пользователи носимых устройств Huawei столкнулись с проблемами в работе приложения Huawei Health

06 мая 2020, 11:32




Многие пользователи носимых устройств Huawei недавно начали сталкиваться с проблемами, касающимися этих самых устройств. В частности, пользователи жаловались на некорректную работу приложения Huawei Health. О проблемах заявили пользователи, которые имеют на руках смартфоны других брендов, а не Huawei. Компания обратила внимание на жалобы пользователей и предложила им установить приложение снова, но скачать его нужно через магазин приложений Huawei - AppGallery.

Пользователи носимых устройств Huawei столкнулись с проблемами в работе приложения Huawei Health


Для тех, кто не знает, AppGallery является частью мобильных услуг Huawei (HMS) и является фирменным вариантом Google Play Store. Китайский технологический гигант запустил сервис после потери официальной поддержки сервисов Google еще в 2019 году. Теперь компания просит пользователей снова загрузить приложение Huawei Health через свою AppGallery.

Многие пользователи смартфонов Samsung, OnePlus и Google Pixel сообщили о том, что столкнулись с проблемами с фитнес-трекерами и умными часами от Huawei. Эти телефоны ранее не требовали приложение Huawei Health от AppGallery для работы, но, похоже, компания сделала это необходимым.

Пользователи носимых устройств Huawei столкнулись с проблемами в работе приложения Huawei Health


На данный момент AppGallery все еще существенно отстает от Google Play Store по количеству загруженных туда приложений. В частности, пользователи отмечают отсутствие в магазине приложений, принадлежащих Google. Конечно для китайских пользователей это не является проблемой, но вот на зарубежном рынке Huawei из-за этого испытывает трудности.

Этот шаг китайского вендора мог бы быть попыткой расширить базу пользователей AppGallery. Так что теперь пользователям носимых устройств от Huawei, которые используют смартфоны других брендов, придется либо отказываться от них, либо загружать на свои смартфоны сервисы, в которых они не испытывают крайней необходимости.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лазерного МФУ Xerox B1022. Многофункциональное лазерное монохромное устройство Xerox B1022 обеспечит качественное копирование, сканирование и печать документов формата до А3 с достаточно интенсивной месячной нагрузкой для малого и среднего бизнеса. При сравнительно невысокой цене аппарата офис получает все возможности современного документооборота, включая мобильную печать, плюс, при необходимости, дополнительные функции за счёт опционального апгрейда. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор лазерного МФУ Xerox B1022: документы до А3 с минимумом расходов".


Читайте также:

  • Ученые Стэнфорда разработали прототип системы беспроводного электропитания электромобилей, роботов, дронов
  • Oculus готовится выпустить более легкий и производительный шлем Quest VR
  • Стала известна форма будущих первых «умных» часов Vivo
  • В сети опубликовали фото с возможным изображением Xiaomi Mi Band 5
  • OPPO запатентовала чехол для смартфона с встроенной клавиатурой

    • следующая новость
    Huawei FreeBuds 3i применяет активное шумоподавление как у Apple AirPods Pro

    предыдущая новость
    Intel продолжает развивать линейку процессоров Xeon W для творческих работников

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка AMD или Intel: кто делает лучшие процессоры Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю Лучший процессор для игр AMD или Intel Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    6 мая, 2020

    Samsung научил Galaxy Book Flex и Ion заряжать расположенные рядом умные часы или смартфон

    GeIL выпустила наборы ОЗУ DDR4 для новейших мобильных процессоров Intel и AMD

    Huawei FreeBuds 3i применяет активное шумоподавление как у Apple AirPods Pro

    Пользователи носимых устройств Huawei столкнулись с проблемами в работе приложения Huawei Health

    Intel продолжает развивать линейку процессоров Xeon W для творческих работников

    Чипсет MediaTek Helio G85 отличается от предшественника лишь тактовой частотой GPU

    Apple WWDC 2020 начнется 22 июня и будет проведено бесплатно в режиме онлайн

    Слухи: чипсет Snapdragon 875 будет иметь интегрированный модем 5G

    5 мая, 2020

    Анонс GELID Solutions BATTLE STATION X: вместительный корпус для игровых ПК

    Google настойчиво требует всем пользователям Nest переходить на двухфакторную аутентификацию

    Ученые Стэнфорда разработали прототип системы беспроводного электропитания электромобилей, роботов, дронов

    Microsoft будет каждый месяц рассказывать о Xbox Series X и играх для этой консоли

    Super Mario 64 тайно появился для настольных ПК в разрешении 4K, Nintendo уничтожает все его копии

    Анонс ASRock Z490 AQUA: материнская плата с предустановленным водоблоком и OLED-дисплеем

    Объединение Samsung и Sharp не приведет к резким скачкам на рынке ЖК-телевизоров

    Слухи: новый процессор Intel Core i5-10400 Comet Lake-S не уступает Intel Core i7-9700F в игровых тестах

    Создана сверхбыстрая камера, позволяющая снимать до 70 триллионов кадров в секунду

    Анонс MSI MEG Trident X: игровой ПК в компактном корпусе и топовыми характеристиками

    Oculus готовится выпустить более легкий и производительный шлем Quest VR

    Yakuza: геймеры обнаружили необъявленный релиз игры Like a Dragon для ПК в базе данных SteamDB

    ССЫЛКИ