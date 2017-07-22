Многие пользователи носимых устройств Huawei недавно начали сталкиваться с проблемами, касающимися этих самых устройств. В частности, пользователи жаловались на некорректную работу приложения Huawei Health. О проблемах заявили пользователи, которые имеют на руках смартфоны других брендов, а не Huawei. Компания обратила внимание на жалобы пользователей и предложила им установить приложение снова, но скачать его нужно через магазин приложений Huawei - AppGallery.
Для тех, кто не знает, AppGallery является частью мобильных услуг Huawei (HMS) и является фирменным вариантом Google Play Store. Китайский технологический гигант запустил сервис после потери официальной поддержки сервисов Google еще в 2019 году. Теперь компания просит пользователей снова загрузить приложение Huawei Health через свою AppGallery.
Многие пользователи смартфонов Samsung, OnePlus и Google Pixel сообщили о том, что столкнулись с проблемами с фитнес-трекерами и умными часами от Huawei. Эти телефоны ранее не требовали приложение Huawei Health от AppGallery для работы, но, похоже, компания сделала это необходимым.
На данный момент AppGallery все еще существенно отстает от Google Play Store по количеству загруженных туда приложений. В частности, пользователи отмечают отсутствие в магазине приложений, принадлежащих Google. Конечно для китайских пользователей это не является проблемой, но вот на зарубежном рынке Huawei из-за этого испытывает трудности.
Этот шаг китайского вендора мог бы быть попыткой расширить базу пользователей AppGallery. Так что теперь пользователям носимых устройств от Huawei, которые используют смартфоны других брендов, придется либо отказываться от них, либо загружать на свои смартфоны сервисы, в которых они не испытывают крайней необходимости.
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