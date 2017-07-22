РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Huawei FreeBuds 3i применяет активное шумоподавление как у Apple AirPods Pro

06 мая 2020, 12:02


Huawei анонсировала начало продаж на европейском рынке гарнитуры FreeBuds 3i за £ 89,99. Это - беспроводные Bluetooth наушники-вкладыши со встроенной функцией активного шумоподавления.

По внешнему виду каждый сразу назовет их главного конкурента - Apple AirPods Pro. Можно быть абсолютно уверенным, что выбор дизайна для этой модели явно происходил под влиянием Apple. Apple AirPods были для разработчиков Huawei, как минимум, источником вдохновения.

Huawei FreeBuds 3i


В каждой паре наушников FreeBuds 3i установлены по три 3 микрофона: два микрофона обращены наружу, а один - внутрь. Микрофоны, которые направлены наружу, улавливают звук или голос снаружи, внутренний микрофон контролирует звук внутри ушей, управляя его качеством для повышения отчетливости в процессе разговора. В этом отношении конструкция Huawei сильно напоминает то, как это реализовано а Samsung Galaxy Buds+.





Зная эти детали, можно сразу сделать важный вывод: гарнитура Huawei FreeBuds 3i, которая стоит £89,99, обойдется владельцу дешевле, чем модели конкурентов, при этом Huawei обеспечила уровень активного шумоподавления до 32 дБ. К примеру, розничная цена Samsung Galaxy Buds+ на британском рынке составляет £157.

Особое внимание следует уделить сроку службы батареи. Полной зарядки Huawei FreeBuds 3i хватает на 3,5 часа активного прослушивания музыки (без подзарядки). Для режима телефонных разговоров срок работы наушников сокращается до 2,5 часа. К счастью, с наушниками поставляется переносной кейс (чехол). Его заряда хватает еще на 14,5 часа в режиме прослушивания музыки или на 10,5 часа в режиме разговора. Время полной зарядки вкладышей составляет около 1 часа при зарядке в чехле и 115 минут для зарядки самого чехла.

Huawei FreeBuds 3i


Схема управления работает как у Apple - через нажим пальцем по корпусу самой гарнитуры. Длительное нажатие означает их включение или выключение, двойное постукивание запускает воспроизведение или вызывает приостановку прослушивания музыки. Тем же жестом осуществляется ответ на телефонный вызов или его завершение.

В комплект входят также 4 силиконовые накладки разного размера. Сама модель наушников является водостойкой и отвечает требованиям IPX4.

Продажи FreeBuds 3i в Великобритании начнутся с 20 мая.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

Читайте также:

  • 9to5mac спросил пользователей об ожидаемой ими цене будущих головных наушников от Apple
  • Sony подала заявку на патент наушников для спортсменов и людей в шлеме
  • В стандарт USB4 добавлен режим совместимости DisplayPort 2.0 Alt Mode для просмотра видео с разрешением 16K
  • Samsung прекращает поддержку сразу трех автомобильных сервисов: MirrorLink, Car Mode и Find My Car
  • Анонс Xiaomi QCY T5 Pro: качественные TWS наушники стоимостью $21

    • следующая новость
    GeIL выпустила наборы ОЗУ DDR4 для новейших мобильных процессоров Intel и AMD

    предыдущая новость
    Пользователи носимых устройств Huawei столкнулись с проблемами в работе приложения Huawei Health

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка AMD или Intel: кто делает лучшие процессоры Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю Лучший процессор для игр AMD или Intel Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    6 мая, 2020

    Samsung научил Galaxy Book Flex и Ion заряжать расположенные рядом умные часы или смартфон

    GeIL выпустила наборы ОЗУ DDR4 для новейших мобильных процессоров Intel и AMD

    Huawei FreeBuds 3i применяет активное шумоподавление как у Apple AirPods Pro

    Пользователи носимых устройств Huawei столкнулись с проблемами в работе приложения Huawei Health

    Intel продолжает развивать линейку процессоров Xeon W для творческих работников

    Чипсет MediaTek Helio G85 отличается от предшественника лишь тактовой частотой GPU

    Apple WWDC 2020 начнется 22 июня и будет проведено бесплатно в режиме онлайн

    Слухи: чипсет Snapdragon 875 будет иметь интегрированный модем 5G

    5 мая, 2020

    Анонс GELID Solutions BATTLE STATION X: вместительный корпус для игровых ПК

    Google настойчиво требует всем пользователям Nest переходить на двухфакторную аутентификацию

    Ученые Стэнфорда разработали прототип системы беспроводного электропитания электромобилей, роботов, дронов

    Microsoft будет каждый месяц рассказывать о Xbox Series X и играх для этой консоли

    Super Mario 64 тайно появился для настольных ПК в разрешении 4K, Nintendo уничтожает все его копии

    Анонс ASRock Z490 AQUA: материнская плата с предустановленным водоблоком и OLED-дисплеем

    Объединение Samsung и Sharp не приведет к резким скачкам на рынке ЖК-телевизоров

    Слухи: новый процессор Intel Core i5-10400 Comet Lake-S не уступает Intel Core i7-9700F в игровых тестах

    Создана сверхбыстрая камера, позволяющая снимать до 70 триллионов кадров в секунду

    Анонс MSI MEG Trident X: игровой ПК в компактном корпусе и топовыми характеристиками

    Oculus готовится выпустить более легкий и производительный шлем Quest VR

    Yakuza: геймеры обнаружили необъявленный релиз игры Like a Dragon для ПК в базе данных SteamDB

    ССЫЛКИ