Huawei FreeBuds 3i применяет активное шумоподавление как у Apple AirPods Pro
06 мая 2020, 12:02
Huawei анонсировала начало продаж на европейском рынке гарнитуры FreeBuds 3i за £ 89,99. Это - беспроводные Bluetooth наушники-вкладыши со встроенной функцией активного шумоподавления.
По внешнему виду каждый сразу назовет их главного конкурента - Apple AirPods Pro. Можно быть абсолютно уверенным, что выбор дизайна для этой модели явно происходил под влиянием Apple. Apple AirPods были для разработчиков Huawei, как минимум, источником вдохновения.
В каждой паре наушников FreeBuds 3i установлены по три 3 микрофона: два микрофона обращены наружу, а один - внутрь. Микрофоны, которые направлены наружу, улавливают звук или голос снаружи, внутренний микрофон контролирует звук внутри ушей, управляя его качеством для повышения отчетливости в процессе разговора. В этом отношении конструкция Huawei сильно напоминает то, как это реализовано а Samsung Galaxy Buds+.
Зная эти детали, можно сразу сделать важный вывод: гарнитура Huawei FreeBuds 3i, которая стоит £89,99, обойдется владельцу дешевле, чем модели конкурентов, при этом Huawei обеспечила уровень активного шумоподавления до 32 дБ. К примеру, розничная цена Samsung Galaxy Buds+ на британском рынке составляет £157.
Особое внимание следует уделить сроку службы батареи. Полной зарядки Huawei FreeBuds 3i хватает на 3,5 часа активного прослушивания музыки (без подзарядки). Для режима телефонных разговоров срок работы наушников сокращается до 2,5 часа. К счастью, с наушниками поставляется переносной кейс (чехол). Его заряда хватает еще на 14,5 часа в режиме прослушивания музыки или на 10,5 часа в режиме разговора. Время полной зарядки вкладышей составляет около 1 часа при зарядке в чехле и 115 минут для зарядки самого чехла.
Схема управления работает как у Apple - через нажим пальцем по корпусу самой гарнитуры. Длительное нажатие означает их включение или выключение, двойное постукивание запускает воспроизведение или вызывает приостановку прослушивания музыки. Тем же жестом осуществляется ответ на телефонный вызов или его завершение.
В комплект входят также 4 силиконовые накладки разного размера. Сама модель наушников является водостойкой и отвечает требованиям IPX4.
Продажи FreeBuds 3i в Великобритании начнутся с 20 мая.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".