Компания GeIL анонсировала новую линейку оперативной памяти для мобильных процессоров Intel 10-го поколения и AMD Ryzen серии 4000. Новый комплект общей емкостью 64 ГБ состоит из двух модулей памяти DDR4-3200 емкостью 32 ГБ каждый.
Этот комплект оснащен чипами высокой плотности и стандартным рабочим напряжением 1,2 В, что позволяет максимально повысить производительность системы. Новая серия модулей также будет иметь менее скоростные комплекты чипов - DDR4 2933 МГц 64 ГБ и DDR4 2666 МГц 64 ГБ.
Комплект с тактовой частотой 3200 МГц имеет тайминг 22-22-22-52, а комплекты с тактовой частотой 2933 МГц и 2666 МГц используют задержки 21-21-21-48 и 19-19-19-43 соответственно.
На память предоставляется пожизненная гарантия, но цены и дату появления в продаже в GeIL не уточняют.
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