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Samsung научил Galaxy Book Flex и Ion заряжать расположенные рядом умные часы или смартфон

06 мая 2020, 14:05


Компания Samsung представила два ультрапортативных ноутбука серии Galaxy Book - Galaxy Book Flex и Galaxy Book Ion. Их уникальное достоинство - улучшенная мобильность. Она достигается за счет возможности беспроводной подзарядки смартфона или умных часов, которые можно расположить рядом во время простоя ноутбука.


Galaxy Book Flex и Ion


Реализованная Samsung технология совместима с Qi - стандартом индукционной передачи энергии, работающей на расстоянии до 4 см. Обычно таким способом выполняется подзарядка устройств за счет использования специального коврика. Однако в случае с новыми моделями Galaxy Book дополнительные коврики не понадобятся.





Модель Galaxy Book Flex оснащена 13,3-дюймовым QLED-дисплеем Full HD (1920х1080). Имеется процессор Core i7-1065G7 "Ice Lake", 8 Гбайт ОЗУ LPDDR4, SSM-накопитель NVMe на 512 Гбайт и два порта Thunderbolt 3.

Модель Galaxy Book Ion отличается несколько большей толщиной. У нее установлен процессор Core i7-10510U Comet Lake, имеется 13,3- или 15,6-дюймовый дисплей QLED Full HD (1920х1080). Объем памяти DDR4 составляет 8 Гбайт, есть один порт Thunderbolt 3.


Galaxy Book Flex и Ion


А теперь самое интересное.

Трекпад одновременной является рабочей поверхностью для беспроводной зарядки. В обычное время ноутбук можно использовать для работы или развлечений, а когда смартфон не нужен, то достаточно положить поверх трекпада смартфон или умные часы, чтобы зарядить их. Например, можно оставить гаджеты на ночь, чтобы утром получить смартфон или смарт-часы, готовые к трудовым будням.



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