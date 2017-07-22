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POWER-SUPPLaY позволяет украсть данные с компьютера, положив рядом смартфон

06 мая 2020, 15:23


Доктор Мордехай Гури и его команда специалистов из Университета имени Давида Бен-Гуриона в Негеве (Израиль) продемонстрировали кибератаку нового типа, получившую название Air-ViBeR. Она позволяет перехватывать данные с изолированного компьютера, не подключенного к другим сетям. Например, это может быть текст, набираемый с экрана.

Кража осуществляется за счет предварительной установки вредоносной программы. Она перехватывает внутри системы данные и кодирует их, управляя скоростью вращения вентилятора внутри компьютера. Это может быть кулер процессора или кулер блока питания.


POWER-SUPPLaY


Передача данных вовне осуществляется за счет изменения собственных вибраций кулера, Это - бесшумный способ передачи данных на ультразвуковых частотах. Управление передачей производится за счет источника питания, поэтому новый способ атаки получил название POWER-SUPPLaY.




Ускоряя и замедляя скорость вращения вентилятора, вредоносная программа управляет частотой производимых им вибраций. Тем самым создаются определенные комбинации, которые передаются естественным образом в окружающую среду в виде ультразвуковых колебаний. Эти колебания распространяются через твердые предметы.

Один из способов перехвата данных реализуется за счет записи вибраций, которые распространяются через стол, где установлен скомпрометированный компьютер, и последующего восстановления кода. Обнаружить ультразвуковые частоты можно обычным смартфоном, имеющим внутри датчик ускорений. Такая технология обеспечивает нужную чувствительность на расстоянии до 5 м.

Как оценивают исследователи, скорость передачи в рамках атаки POWER-SUPPLaY составляет всего 50 бит/сек или примерно 22,5 Кбайт/час. При такой низкой скорости передачи единственными данными, которые разумно перехватывать, может стать только текст, набираемый с экрана. Обычно эта скорость не превышает 10000 слов в час.



Доктор Мордехай Гури разместил соответствующий демонстрационный видеоролик, коорый позволяет посмотреть, как осуществляется эта атака в реальности.



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