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Анонс Cooler Master Hyper 212 ARGB Turbo: процессорный кулер с двумя вентиляторами и управляемой RGB-подсветкой

06 мая 2020, 15:53




Cooler Master представила сегодня новый башенный процессорный кулер Hyper 212 ARGB Turbo. Новинка схожа по характеристикам с моделями Hyper 212 RGB Turbo и LED Turbo за исключением того, что она оснащена двумя 120-мм вентиляторами Sickleflow ARGB с обновленной адресуемой подсветкой RGB LED.

Анонс Cooler Master Hyper 212 ARGB Turbo


Конструкция кулера включает в себя алюминиевый радиатор с четырьмя U-образными тепловыми трубками из меди диаметром 6 мм каждая. Они непосредственно контактируют с процессором, обеспечивая эффективный отвод тепла.

Анонс Cooler Master Hyper 212 ARGB Turbo


Как уже упоминалось выше, в комплект входят два вентилятора диаметром 120 миллиметров. Каждый из вентиляторов снабжен адресуемой RGB-подсветкой, которой можно управлять с помощью контроллера либо через материнскую плату. Вентиляторы способны развить скорость вращения от 650 до 1800 оборотов в минуту, формируя максимальный поток воздуха в 61 CFM. При этом их предел громкости 27 дБА.

Анонс Cooler Master Hyper 212 ARGB Turbo


Габариты Cooler Master Hyper 212 ARGB Turbo составляют 120 x 109 x 155 мм. Среди поддерживаемых типов процессорных сокетов - LGA2066, LGA1200, LGA115x и AM4.



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