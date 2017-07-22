Cooler Master представила сегодня новый башенный процессорный кулер Hyper 212 ARGB Turbo. Новинка схожа по характеристикам с моделями Hyper 212 RGB Turbo и LED Turbo за исключением того, что она оснащена двумя 120-мм вентиляторами Sickleflow ARGB с обновленной адресуемой подсветкой RGB LED.
Конструкция кулера включает в себя алюминиевый радиатор с четырьмя U-образными тепловыми трубками из меди диаметром 6 мм каждая. Они непосредственно контактируют с процессором, обеспечивая эффективный отвод тепла.
Как уже упоминалось выше, в комплект входят два вентилятора диаметром 120 миллиметров. Каждый из вентиляторов снабжен адресуемой RGB-подсветкой, которой можно управлять с помощью контроллера либо через материнскую плату. Вентиляторы способны развить скорость вращения от 650 до 1800 оборотов в минуту, формируя максимальный поток воздуха в 61 CFM. При этом их предел громкости 27 дБА.
Габариты Cooler Master Hyper 212 ARGB Turbo составляют 120 x 109 x 155 мм. Среди поддерживаемых типов процессорных сокетов - LGA2066, LGA1200, LGA115x и AM4.
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