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Исходный код и чертежи схемотехники Nintendo Wii попали в общий доступ

06 мая 2020, 16:04


Портал TechPowerUp сообщает, что исходный программный код и аппаратные схемы популярной игровой консоли Nintendo Wii попали в Интернет. В обнаруженном хранилище в свободном доступе оказались подробные файлы с описанием дизайна на языке описания Verilog, прошивки игровой консоли, схемы печатных плат и микросхем, а также практически все остальное, что необходимо небольшой компании с квалифицированными инженерами для воссоздания полнофункционального клона приставки Wii.

Игровая приставка 7-го поколения Nintendo Wii является пятой по счету домашней консолью, выпущенной компанией Nintendo. Она развивает наработки, сделанные ее предшественником - домашней игровой приставкой Nintendo GameCube. Впервые Nintendo Wii появилась официально в 2006 году, тогда она носила кодовое имя Revolution.

Nintendo Wii


Nintendo Wii, будучи игровой системой 7-го поколения, является прямым конкурентом Microsoft Xbox 360 и Sony PlayStation 3. Хотя компания Nintendo не рассматривает приставку Wii как соперника для этих игровых систем, многие причисляют Wii к инновационным игровым контроллерам. По оценкам Nintendo, её консоль ориентирована на более широкую аудиторию, чем у конкурентов.




Отличительной чертой консоли являются уникальные беспроводные контроллеры Wii Remote и Wii MotionPlus, которые могут реагировать на движения игрока.

Консоли Nintendo в прошлом уже были причиной для появления множества клонов. Наиболее известным среди них была индустрия клонов и игровых бутлег-картриджей NES. С их помощью распространялись видеоигры на рынки, на которых Nintendo не присутствовала.

Причину нынешней утечки Nintendo связывает с серверами компании BroadOn, которую Nintendo привлекала во время разработки Wii. По всей видимости ее серверы были взломаны, и теперь эта информация попала в публичный доступ.



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