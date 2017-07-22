Huawei представила новый смартфон под названием Huawei Y8s, главная особенность которого - это наличие двойной фронтальной камеры. Смартфон оснащен 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+. Сенсоры фронтальной камеры размещены в широком вырезе. Селфи-камера представлена основным сенсором на 8 мегапикселей и датчиком глубины с разрешением 2 мегапикселя.
Основная камера также представлена двумя сенсорами - это 48-мегапиксельный основной датчик и 2-мегапиксельный датчик глубины. Рядом с модулем камеры на задней панели смартфона расположен сканер отпечатков пальцев.
Под капотом чипсет Kirin 710 в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти в базовой конфигурации смартфона. Улучшенная конфигурация предусматривает наличие 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Huawei Y8s оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч. К сожалению, поддержка быстрой зарядки отсутствует.
На борту также поддержка двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, microUSB и 3,5-мм аудиоразъем. О ценах и дате его появления в продаже Huawei ничего не сообщила.
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