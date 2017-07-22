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RTS-игра Evil Genius будет доступна бесплатно в течение продолжающейся пандемии

06 мая 2020, 17:31


Британская игровая студия Rebellion решила сделать подарок всем, кто оказался в заточении в связи с вынужденным карантином и невозможностью свободно выходить на улицу во время пандемии коронавируса. Студия предлагает бесплатно в течение ограниченного периода времени отвлечься от проблем с пандемией и принять участие в одной из своих лучших игр - стратегии в реальном времени Evil Genius.

Evil Genius - это компьютерная игра в жанре RTS (Real-time strategy) от Elixir Studios. Игра была выпущена компанией Sierra Entertainment в 2004 году, по своему геймплею она сильно напоминает другие игры компании Bullfrog Productions.

Как, например, в Dungeon Keeper, игроку предстоит взять на себя роль злого гения. Геймеру предстоит построить логово и овладеть попутно миром, действуя в стиле Джеймса Бонда. Ему придется столкнуться с жестокостью повсюду, хотя иногда будут встречаться и веселые моменты.


Evil Genius


Злому гению потребуется управляет всей организацией из своего «злого логова». Оно будет построено внутри горы на необитаемом острове.




Игра зачастую пародирует популярные шпионские фильмы, например серии фильмов о Джеймсе Бонде и Остине Пауэрсе. Звуковая дорожка игры также напоминает саундтрек к бондиане.

С 2006 года права на интеллектуальную собственность игры принадлежат Rebellion Developments. Она опубликовала видео с лучшими советами, которые помогут начать путь к мировому господству.



Чтобы получить бесплатную копию Evil Genius для настольных ПК, потребуется зарегистрировать свой Rebellion ID и учетную запись Steam на reb.to/EvilGenius. Там же выложены инструкции по остальным действиям, необходимым для получения игры.



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