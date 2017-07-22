RTS-игра Evil Genius будет доступна бесплатно в течение продолжающейся пандемии
06 мая 2020, 17:31
Британская игровая студия Rebellion решила сделать подарок всем, кто оказался в заточении в связи с вынужденным карантином и невозможностью свободно выходить на улицу во время пандемии коронавируса. Студия предлагает бесплатно в течение ограниченного периода времени отвлечься от проблем с пандемией и принять участие в одной из своих лучших игр - стратегии в реальном времени Evil Genius.
Evil Genius - это компьютерная игра в жанре RTS (Real-time strategy) от Elixir Studios. Игра была выпущена компанией Sierra Entertainment в 2004 году, по своему геймплею она сильно напоминает другие игры компании Bullfrog Productions.
Как, например, в Dungeon Keeper, игроку предстоит взять на себя роль злого гения. Геймеру предстоит построить логово и овладеть попутно миром, действуя в стиле Джеймса Бонда. Ему придется столкнуться с жестокостью повсюду, хотя иногда будут встречаться и веселые моменты.
Злому гению потребуется управляет всей организацией из своего «злого логова». Оно будет построено внутри горы на необитаемом острове.
Игра зачастую пародирует популярные шпионские фильмы, например серии фильмов о Джеймсе Бонде и Остине Пауэрсе. Звуковая дорожка игры также напоминает саундтрек к бондиане.
С 2006 года права на интеллектуальную собственность игры принадлежат Rebellion Developments. Она опубликовала видео с лучшими советами, которые помогут начать путь к мировому господству.
Чтобы получить бесплатную копию Evil Genius для настольных ПК, потребуется зарегистрировать свой Rebellion ID и учетную запись Steam на reb.to/EvilGenius. Там же выложены инструкции по остальным действиям, необходимым для получения игры.
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