Пользователи Samsung Galaxy смогут получить дополнительные бонусные автомобили в гонках Forza Street
06 мая 2020, 18:35
В честь юбилея выхода на мобильных платформах популярной условно-бесплатной игры Forza Street от Microsoft разработчики устроили премиальную акцию. В течение 30 дней, начиная с 5 мая, геймеры Forza Street на любой платформе и с любой моделью смартфона или планшета получат пригласительный подарок - виртуальный автомобиль Ford GT 2017 года выпуска.
Пользователи смартфонов и планшетов Samsung Galaxy помимо этого получат бесплатно специальный приз - (виртуальный) автомобиль Ford Mustang GT из премиального пакета разработчиков Founder's Pack. Чтобы воспользоваться этим предложением, им потребуется дополнительно проверить, что загрузка игры Forza Street выполнялась магазина приложений Samsung Galaxy, а не через общий портал Google Play Store.
Все пользователи Galaxy S20 также получают бесплатно Chevrolet Corvette C6.
Forza Street - это бесплатная гоночная игра от разработчиков Microsoft Turn 10 Studios. Впервые она была выпущена на платформе Android в 2018 году. В феврале этого года она была представлена во время запуска Galaxy S20.
В процессе игры геймеры смогут найти бонусные автомобили в блоке оповещений. Новые бесплатные премиальные машины можно добавить в свой гараж, а затем начать использовать в гонках. В коллекции Forza Street сейчас доступна огромная коллекция легендарных гоночных автомобилей.
Бесплатная гоночная игра доступна для устройств Android, iOS и Windows 10. Это - первая попытка разработчиков Microsoft Turn 10 Studios создать мобильную игру, специально предназначенную для запуска на устройствах с сенсорным экраном.
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